15-jähriger Alkoholfahrer mit gestohlenem Auto erwischt

Veröffentlicht am 28. Mai 2024, 10:08 / ©BMI/ Pachauer

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer erst 15 Jahre alt war und aus Rumänien stammte. Die deutschen Behörden hatten ihn als vermisst gemeldet. Zusätzlich war er alkoholisiert (mit einem Blutalkoholgehalt von etwa 0,65 Promille) und besaß offensichtlich keine gültige Fahrerlaubnis.

Illegale Fahrt: Freund überlässt gestohlenes Auto

Das Fahrzeug, das er fuhr, war als gestohlen gemeldet worden und gehörte den Eltern eines Freundes des Jungen. Offenbar hatte ihm dieser Freund das Auto zur Verfügung gestellt. „Der Jugendliche wurde auf freiem Fuß angezeigt und, nach Rücksprache mit den in Deutschland befindlichen Erziehungsberechtigten, in die Obhut eines in Wien lebenden Angehörigen gegeben“, heißt es seitens der Polizei abschließend.