Einbürgerungen gestiegen: So viele Personen sind jetzt Österreicher

„In den ersten drei Monaten des Jahres 2024 haben um fast zwei Drittel mehr Menschen die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten als im 1. Quartal des Vorjahres. Dieser Anstieg geht hauptsächlich auf die Zunahme der Einbürgerungen von Verfolgten des NS-Regimes und deren Nachkommen zurück, die zu einem überwiegenden Teil im Ausland leben. Aber auch bei aus anderen Gründen Eingebürgerten, von denen bis auf 25 Personen alle in Österreich leben, gab es einen Anstieg um 18,9 Prozent auf 3 340“, so Statistik Austria Generaldirektor Tobias Thomas.

Nachkommen des NS-Regimes haben Anspruch auf Einbürgerung

Unter dem Rechtstitel §58c StbG haben politisch Verfolgte des NS-Regimes und deren Nachkommen seit September 2020 die Möglichkeit einer Einbürgerung, ohne im Gegenzug ihre bisherige Staatsangehörigkeit aufgeben zu müssen. Von Jänner bis März 2024 erhielten 2 037 Personen, von denen 2 032 im Ausland leben, nach §58c die österreichische Staatsangehörigkeit. Das entspricht 37,9 Prozent aller Einbürgerungen dieser drei Monate. Im Vergleich zum 1. Quartal 2023 (482 Personen) ergab sich bei diesem Rechtstitel somit eine Zunahme der Einbürgerungen um 322,6 Prozent. Personen, die im 1. Quartal 2024 unter diesem Titel eingebürgert wurden, waren am häufigsten Angehörige folgender drei Staaten: Israel (1 200 bzw. 22,3 Prozent aller im 1. Quartal 2024 Eingebürgerten), Vereinigte Staaten (419 bzw. 7,8 Prozent) und Vereinigtes Königreich (199 bzw. 3,7 Prozent).

Hälfte der Einbürgerungen sind Frauen

Die 3 340 aus anderen Gründen im 1. Quartal 2024 Eingebürgerten hatten zuvor am häufigsten die Staatsangehörigkeit Syriens (616 bzw. 11,5 Prozent), der Türkei (373 bzw. 6,9 Prozent) sowie Afghanistans (287 bzw. 5,3 Prozent). Fast die Hälfte der Einbürgerungen im 1. Quartal 2024 entfiel auf Frauen (2 547 bzw. 47,4 Prozent). Rund ein Drittel der neu Eingebürgerten waren unter 18-Jährige (1 729 bzw. 32,2 Prozent), ein Fünftel der neuen Staatsbürger wurde in Österreich geboren (1 073 bzw. 20,0 Prozent).

Zunahme von Einbürgerungen in Salzburg am höchsten

In acht Bundesländern wurden im 1. Quartal 2024 mehr Personen eingebürgert als zwischen Jänner und März des Vorjahres. Die relative Zunahme der Einbürgerungszahlen war in Salzburg am deutlichsten (+94,2 % auf 167 Personen), gefolgt von der Steiermark (+66,2 % auf 334), Oberösterreich (+63,2 % auf 744), Tirol (+28,9 % auf 245), Kärnten (+20,2 % auf 137), Vorarlberg (+16,4 % auf 163), Niederösterreich (+11,8 % auf 558) und dem Burgenland (+10,5 % auf 63). In Wien gab es im Vergleich zum 1. Quartal 2023 weniger Einbürgerungen (-14,5 % auf 909).

Einbürgerung aufgrund eines Rechtsanspruchs

Etwa drei Viertel aller Einbürgerungen in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 erfolgten aufgrund eines Rechtsanspruchs (4 024 Personen bzw. 74,8 Prozent). Darunter wurden 1.560 Personen nach mindestens sechsjährigem Wohnsitz in Österreich und aus besonders berücksichtigungswürdigen Gründen eingebürgert.