Dank „leiser“ Güterwagen: Zuglärm am Wörthersee hat weiter abgenommen

Bereits beim dritten Messbericht hat die ÖBB vermerkt, dass sich der Lärmpegel reduziert hat, auch beim vierten Messbericht soll der durchschnittliche Pegel in der Nacht um drei Dezibel sowie bei Güterzügen um 2,7 Dezibel gesunken sein, erklärt die ÖBB jetzt. Im Vergleich zu 2020 seien die Pegel 2023 somit weiter gesunken. Aber: „Aufgrund einer Zunahme an Güterzugs-Fahrten ist der für die Analyse der Belästigung von Anrainer besonders relevante Beurteilungspegel gleich geblieben.“

„Alle Vorbeifahrten werden berücksichtigt“

Die Messungen ermitteln Vorbeifahrtspegel, Geschwindigkeit, Dauer und Fahrzeugdaten jeder Zugvorbeifahrt. „Damit sind Aussagen zur Schall-Emission von Güterzügen möglich. Um eine Beurteilungsgröße für die Belästigung durch Schienenverkehr zu erhalten, werden alle Vorbeifahrten berücksichtigt und die Schall-Immissionen als Beurteilungspegel dargestellt““ erklärt Ziviltechniker Christian Kirisits.

Schon 92 Prozent der Güterwaggons „leise“

2023 liegt der Beurteilungspegel für ein Gebäude in 30 Meter Entfernung zur Bahnstrecke (inklusive zwei Meter hoher Schallschutzwand) in eineinhalb Metern Höhe bei 44 Dezibel am Tag und 45 Dezibel in der Nacht. Die Veränderung sei großteils auf den steigenden Anteil von leisen Güterwagen zurückzuführen, erklärt die ÖBB. 2020 waren rund 64 Prozent der Güterwaggons am Wörthersee „leise“ Wagen, 2023 waren es bereits 92 Prozent.

„Ergriffene Maßnahmen sind erfolgreich“

„Die Ergebnisse der Messstelle belegen, dass die ergriffenen Maßnahmen zur Reduktion von Schall-Immissionen an der Wörtherseestrecke erfolgreich sind. Neben Investitionen in die Bahnanlagen, das Wagenmaterial und in den Ausbau von Schallschutzwänden ist vor allem die Umstellung auf leise Güterwagen ein hörbarer Erfolg“, so Franz Hammerschmid, Geschäftsbereichsleiter ÖBB-Infrastruktur AG.

Wahrgenommener Lärm auf Hauptbahnstrecken soll halbiert werden

An den Hauptbahnstrecken der EU sollen durch diese Maßnahmen die Geräusche um rund zehn Dezibel leiser werden, was einer Halbierung des wahrgenommenen Lärms entsprechen würde. „Fahren also sehr viele leisere Züge, ist dies bedeutend weniger störend als wenn wenige sehr laute fahren“, erklärt die ÖBB abschließend.