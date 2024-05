32 Mitarbeiter: Bekanntes Grazer Mobilitätsunternehmen geht in Konkurs

Eine weitere Firmenpleite wurde heute vom AKV gemeldet: Das Grazer Unternehmen ISTmobil, das nach eigenen Angaben als Pionier im Bereich Mikromobilitätslösungen im öffentlichen Verkehr bezeichnet werden kann, ist insolvent. Geschäftsführer des 2013 gegründeten Betriebs ist Alexander Maria Stiasny.

Löhne seit April offen

Beim Landesgericht für Zivilrechtssachen wurde auf eigenen Antrag ein Konkursverfahren gegen die ISTmobil GmbH eröffnet. Zuletzt waren 32 Dienstnehmer beschäftigt, deren Löhne seit April 2024 offen sind. Neben den Dienstnehmern sind ca. 70 Gläubiger von der Insolvenz betroffen. Eine Fortführung ist unwahrscheinlich. Eine genaue Aufstellung über die Vermögenslage des Unternehmens liegt noch nicht vor.

Vom First Mover in die Insolvenz

Die Gesellschaft beschäftigt sich mit dem Thema Mobilität und bezeichnete sich selbst als First Mover im Bereich Mikro-ÖV-Mobilitätslösungen. Abgestimmt auf die jeweiligen Anforderungen der Gemeinden bzw. Regionen wurden Mobilitätslösungen mit einer einzigartigen Dispositionssoftware geschlossen und lückenhaften Verbindungen im ÖV begegnet. Zu den Kernangeboten des Unternehmens zählen die On-Demand-Beratung, ÖV-Analyse, die Zurverfügungstellung von Softwarelösungen für den jeweiligen Betrieb und eine Mobilitätsleitstelle zur Fahrtendisposition. 2015 startete man mit einem Großprojekt in Niederösterreich und 2019 war ISTmobil bereit in vier Bundesländern vertreten. 2021 erfolgte der Markteintritt in Deutschland.

Ende 2022 bereits 2,8 Millionen Euro Verbindlichkeiten

Als Insolvenzursachen werden mehrere Gründe angeführt. Wesentlich waren nach eigenen Angaben Investitionskostenüberschreitungen, stark gestiegene Gehaltskosten und ein Verdrängungswettbewerb staatsnaher, nationaler und internationaler Unternehmungen. Zuletzt soll eine Investorengruppe einen Einstieg abgelehnt haben, wodurch auch neue Finanzierungen über eine Bank scheiterten. Ein Vermögensstatus liegt noch nicht vor und wird im Rahmen des Insolvenzverfahrens erst zu erstellen sein. In der letzten veröffentlichten Bilanz zum 31. Dezember 2022 waren jedoch bereits einschließlich der Rückstellungen Verbindlichkeiten in der Höhe von ca. 2,8 Millionen Euro ausgewiesen.

Fortführung unwahrscheinlich

Bereits im Insolvenzantrag sieht man eine Fortführung als unwahrscheinlich an, sodass es zu einer Schließung und Verwertung des Unternehmens bzw. der Vermögenswerte kommen wird. Der Antrag wurde am 28. Mai eröffnet, Forderungen können ab sofort und bis 2. Juli über den AKV angemeldet werden. Als Insolvenzverwalter wurden Norbert Scherbaum und Mag. Gerhard Schedlbauer eingesetzt, Berichts- und Prüfungstagsatzung ist am 16. Juli 2024, 11.55 Uhr.