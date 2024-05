Stärkenfest im Rathaus: Volksschulkinder zeigen, was in ihnen steckt

Unter dem Motto „Jedes Kind stärken“ wurden die kleinen Talente gefeiert und gefördert, während das Rathaus von aufgeregtem Kinderlachen erfüllt war. „Jedes Kind hat Talente und Stärken und diese zu fördern, unterstützt die Kinder beim Lernen und darüber hinaus im Umgang mit Herausforderungen“, schwärmt Bildungsdirektor Heinrich Himmer.

„Stärkenwiese“, „Stärkenturm“ und „Stärkenreise zur Traumreise“

An den bunten Präsentationsständen konnte man staunen und bewundern, was stärkenfokussierte Arbeit im Schulalltag bedeutet. Von „Stärkenwiesen“ bis hin zu einem „Stärkenturm“ und einer „Stärkenreise zur Trauminsel“ war alles dabei. Diese Initiative soll den Kleinen nicht nur dabei helfen, ein gesundes Selbstbewusstsein aufzubauen, sondern soll auch ihre Eigeninitiative fördern.

Coding? Kinderleicht!

Aber das war noch nicht alles! An den zehn Wiener Pilotschulen wird auch gezielt die Logik und Kreativität der Kinder gefördert. Sie machten sogar ihre ersten Schritte im Coding. „Wir leben in einer Zeit, in der informatische Grundkompetenzen immer wichtiger werden. Es freut mich sehr, dass bei der Vermittlung dieser Kompetenzen ein innovativer Ansatz gefunden wurde“, erklärt Franz Borkovec, Geschäftsführer der AH-Initiative und Entrepreneurship Educator of the Year 2023.