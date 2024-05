Belvedere: Neue barrierefreie Angebote mit GebÃ¤rdensprache und RundgÃ¤ngen

Veröffentlicht am 28. Mai 2024, 11:27 / ©Ouriel Morgensztern / Belvedere, Wien

Das Belvedere, eines der führenden Kunstmuseen Österreichs, geht mit gutem Beispiel voran, wenn es um Inklusion geht. Die neuesten Entwicklungen des Museums zeigen einen klaren Fokus auf die Erweiterung inklusiver Angebote, die allen Besucher zugutekommen.

„Das Museum von morgen ist ein inklusiver Ort“

Mit der Einführung von geführten Rundgängen, begleitet von Gebärdensprach-Dolmetscher, und neuen Videotouren in Österreichischer Gebärdensprache sowie International Sign, setzt das Belvedere Maßstäbe für inklusive Kunstvermittlung. Die Generaldirektorin Stella Rollig betont: „Das Museum von morgen ist ein inklusiver Ort, der gleichberechtigte Teilhabe und die Einbindung von verschiedenen Perspektiven verwirklicht.“

Belvedere präsentiert Videoguides in Gebärdensprache

Die neuen Videoguides des Belvedere bieten Tauben Menschen die Möglichkeit, die Kunstwerke der Sammlung des Oberen Belvedere in ihrer eigenen Sprache zu erleben. In Zusammenarbeit mit dem Gehörlosenverein WITAF wurden rund 20 Beiträge entwickelt, die in Österreichischer und Internationaler Gebärdensprache Informationen zu Kunstwerk, Künstler, Zeit und Kontext vermitteln.

Simultane Übersetzung in Gebärdensprache

Darüber hinaus werden seit Jahresbeginn auch die Ausstellungseröffnungen des Belvedere simultan in Österreichische Gebärdensprache übersetzt, um Tauben Menschen den Zugang zu diesen wichtigen kulturellen Ereignissen zu ermöglichen.