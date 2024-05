Starkregen und Gewitter finden weiter kein Ende

Das Wetter wird auch in den kommenden Tagen in Kärnten nicht beständig.

Beim Wetter ist aktuell nur eines vollkommen sicher: Es bleibt weiter unbeständig in Kärnten. Während heute zwar den größten Teil des Tages Wolken und Regen zu erwarten ist, hält er sich zumindest größtenteils in Grenzen. „Es handelt sich heute aber um schauerartige Niederschläge. Von Klagenfurt ostwärts sind dann auch Gewitter dabei“, erklärt ein Meteorologe der „GeoSphere Austria“ im Gespräch mit 5 Minuten. Zehn bis 20 Liter sollen pro Quadratmeter maximal fallen.

Mittwoch ist beständigster Tag der Woche

Der Mittwoch ist dann der schönste und beständigste Tag der Woche. Vor allem am Vormittag wird es dabei noch sonnig sein, am Nachmittag kommen dann aber auch schon wieder die Wolken. Bis zum Abend dürfte es dennoch verbreitet trocken bleiben – ehe dann am Donnerstag schon die nächste Störungszone daherkommt.

Donnerstag Nachmittag werden die Regenschauer heftiger

„Vor allem im Gailtal wird es da schon vormittags regnen, in Unterkärnten haben wir da noch längere trockene Phasen“, so der Meteorologe weiter. Am Nachmittag werden die Regenschauer heftiger und dehnen sich auf ganz Kärnten aus, auch da können dann wieder Blitz und Donner mit dabei sein.

Auch am Wochenende wird das Wetter nicht beständig

Am Freitag dürfte ein Italientief dann länger anhaltenden Starkregen in Kärnten bringen. „Vor allem in den Karnischen Alpen und den Karawanken sind 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter möglich“, weiß der Meteorologe, der allerdings auch erklärt, dass die Niederschlagssummen noch nicht ganz klar seien. Auch am Wochenende bleibt das Wetter nicht stabil, selbst wenn der Samstag ruhiger werden könnte und teilweise etwas auflockert. „Eine eventuelle Wetterbesserung ist er mit nächste Woche Mittwoch in Sicht, da gibt es aber noch einige Unsicherheiten“, so der „GeoSphere Austria“-Meteorologe abschließend.