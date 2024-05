Freudentränen: Schwer kranke Zweifach-Mama traf David Hasselhoff

Petra ist ein David Hasselhoff-Fan seit der ersten Minute. Sie kennt auch alle Folgen von „Nightrider“ und „Baywatch, die Rettungsschwimmer von Malibu“. Seit ihrer Jugend schwärmt die Zweifach-Mama von einem Treffen mit ihrem Idol. Doch Petra erkrankte an einem bösartigen Gehirntumor. Sie wurde auch schon mehrmals operiert. Seit ihrem Schicksalsschlag ist Petra Zuhause und muss starke Schmerzen ertragen. Die Mutter zweier Kinder hat auch schon epileptische Anfälle erleben müssen. Durch diesen schweren Schicksalsschlag rückte ihr Herzenswunsch in weite Ferne. Doch dann geschah die unglaubliche Überraschung: Der Verein Rollende Engel möchte Petra ihren Herzenswunsch erfüllen! Sie berichten darüber, wie schön dieses Erlebnis für Petra war.

Ein Traum geht in Erfüllung: Petra darf David Hasselhoff treffen

Die schwer kranke Mama äußerte ihren Traum auch immer wieder gegenüber ihrer Familie. Weil ihre Familie ihr diesen Wunsch natürlich sehnlichst erfüllen wollte, griff Petras Schwester kurzerhand zum Telefon und kontaktierte den Verein Rollende Engel. Der Wunscherfüller des Vereins und Koordinator Florian organisierte innerhalb weniger Stunden eine Fahrt zum David Hasselhoff Konzert nach Wien. Die Zweifach-Mama konnte es kaum fassen. Sie darf wirklich ihr Idol persönlich sehen. Ein paar Tage später konnte die Reise zum Konzert auch schon losgehen. Die ehrenamtlichen Wunscherfüller Birgitt, Daniela und Florian standen vor Petras Türe und holten ihren aufgeregten Fahrgast ab. Petra war überglücklich, dass ihr langersehnter Wunsch tatsächlich in Erfüllung gehen wird. Ihre gesamte Familie kam zusammen, um ihr viel Spaß zu wünschen. Alle freuten sich mit ihr. Ihr 20-jähriger Sohn begleitete seine Mama auf dieser Reise.

©Verein Rollende Engel Petra’s Familie freute sich mit ihr. Alle kamen um ihr viel Spaß zu wünschen.

Konzert in Wien: Eigener Korridor mit Absperrung

Auf der Donauinsel angekommen, wurden sie bereits von den Securitys empfangen und in den Backstagebereich gebracht. Jeder bemühte sich sehr um Petra, damit es ihr an nichts fehlte. Kurzfristig wurde sogar ein eigener Korridor mit Absperrgitter errichtet. So konnte Petra zu Beginn des Konzerts problemlos auf ihren Platz fahren. Nun wurde es ernst: David Hasselhoff betrat die Bühne. Petra war richtig aufgeregt und überwältigt. Als er zu singen begann und die Lichtershow startete, waren die Wunscherfüller zunächst etwas unsicher, wie Petra mit ihrer Epilepsie darauf reagieren wird. Doch Petra war voller Freude. Ein richtiger Gänsehautmoment war für die Wunscherfüller, als Petra die Freudentränen über die Wangen liefen. Petra wollte diesen Moment mit ihrem Sohn teilen, dieser freute sich mit ihr. Auch als es plötzlich stark zu regnen begann, konnte Petra nichts aus ihrem Glücksmoment rütteln. Sie klatschte voller Freude kräftig mit. Dann die nächste Überraschung: Während dem Konzert kam der Supervisor zum Team der Rollenden Engel und teilte mit, dass sich David Hasselhoff nach dem Konzert im Backstagebereich ein paar Minuten für Petra Zeit nimmt. Doch Petra sollte kurz davor überrascht werden, deshalb sagen sie von dem Treffen noch kein Wort.

©Verein Rollende Engel Petra war trotz Regen voller Freude. Sie klatschte mit uns genoss den besonderen Moment.

Gänsehautmoment: David Hasselhoff möchte Petra persönlich kennenlernen!

Petra ahne noch nicht, was im Anschluss des Konzerts passieren wird. Sie genoss die Show und konnte einige Augenblicke ihre schreckliche Krankheit ausblenden. Das Konzert dauerte rund eine Stunde und das Team der Rollenden Engel überbrachten ihr die fröhliche Botschaft: Sie darf David Hasselhoff persönlich kennenlernen. Petra fehlten die Worte, sie konnte es einfach nicht glauben. Als wir dann aber tatsächlich zum Backstagebereich gebracht wurden, wurde auch Petra klar, was hier gerade passierte. Von Minute zu Minute wurde sie aufgeregter. Der Moment, den sie sich seit ihrer Jugend gewünscht hat, wurde wirklich Realität. David Hasselhoff kam auf sie zu, streckte ihr freundlich die Hand hin und begrüßte sie mit einem Lächeln. Bei dieser herzlichen Begegnung hielt David Hasselhoff ihre Hand. Petras Augen wurden riesengroß, ihr kullerten wieder Freudentränen übers Gesicht. Sie plaudern auf Englisch miteinander und machen nebenbei Erinnerungsfotos. Kurze Zeit später musste David Hasselhoff wieder los, aber Petra war die einzige, mit der er an diesem Abend Fan-Fotos machte. Was für ein besonderer Moment.