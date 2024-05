Einsatzkräfte bereiten sich auf Besucheransturm beim Erzbergrodeo vor

Wenn Tausende Menschen aus der gesamten Welt zu einem Punkt, nämlich dem steirischen Erzberg reisen, sind Verkehrsbehinderungen auf der B115 vorprogrammiert. Der Veranstalter und die Polizei sorgen jedoch dafür, dass diese so gering wie möglich gehalten werden. Dazu gilt es, die Anweisungen dieser Personen zu befolgen und mögliche Problemstellungen sofort der Polizei (133) bekannt zu geben.

Anreise ist eine Herausforderung

Auch heuer wird Claudia Neißl des Stadt- und Bezirkspolizeikommandos Leoben den polizeilichen Einsatz leiten. „Die Anreise ist alle Jahre eine Herausforderung. Die B115 muss für den fließenden Verkehr frei bleiben. Das ist unser klares Ziel. Danach gilt es, wie bei allen anderen Veranstaltungen, für Ruhe, Ordnung und Sicherheit zu sorgen.“ Neißl betont dabei auch die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Veranstalter Karl Katoch.

Erzberg bekommt eigene Polizeiinspektion

Von Mittwochnachmittag bis zum Renntag am 2. Juni befinden sich täglich mehrere Tausend Menschen am Erzberg. Das heißt, dass diese Motorsport-Enthusiasten sich teilweise in extremes alpines Gelände begeben. Diese Bedingungen stellen nicht nur die Veranstaltungsbesucher, sondern auch die Bezirkshauptmannschaft Leoben sowie alle Einsatzkräfte (Feuerwehr, Rettung, Bergrettung, Polizei) auf eine harte Probe. Um für die Veranstaltungsbesucher eine bestmögliche Versorgung sicherzustellen, wird auch heuer eine eigene Polizeiinspektion am Erzberg eingerichtet. Die Expositur ist direkt am Areal des Festzeltes und telefonisch unter 133 erreichbar. Gemeinsam mit dem Veranstalter und anderen Einsatzkräften wird die gesamte Einsatzleitung dort eingerichtet werden.

©LPD Stmk Cool Cop: Einsatzleiterin der Polizei Claudia Neißl.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.05.2024 um 11:58 Uhr aktualisiert