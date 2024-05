Werbemittelhändler aus Klagenfurt in die Insolvenz geschlittert

Veröffentlicht am 28. Mai 2024, 11:38 / ©Coloures-Pic-stock.adobe.com

Die „LIP Handelsgesellschaft GmbH“ mit Sitz in Klagenfurt hat es nun erwischt. Wie der KSV1870 bekanntgibt, ist das Unternehmen, das sich auf den Großhandel für Werbemittel spezialisiert hat, in die Insolvenz geschlittert. Weder über das Vermögen noch über die Schulden oder den Grund für die Pleite liegen derzeit Informationen vor. Der Insolvenzverwalter ist Anwalt Konrad Burger-Scheidlin, die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 1. Juli statt.