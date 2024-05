Wien wächst: Größtes Bevölkerungszuwachs trotz Geburtenrückgang

Wien verzeichnete im Jahr 2023 das stärkste Bevölkerungswachstum aller Bundesländer Österreichs mit einem Anstieg um 1,2 Prozent. Dieser Zuwachs wurde hauptsächlich durch die Zuwanderung aus dem Ausland angetrieben, während die Geburtenbilanz weiterhin negativ ausfiel. Mit rund 18.000 Geburten und etwa 17.000 Todesfällen verzeichnete Wien das vierte aufeinanderfolgende Jahr mit einem Geburtendefizit.

1,17 Kinder pro Frau in Wien

Die Gesamtfertilitätsrate in Wien erreichte mit 1,17 Kindern pro Frau einen neuen Tiefstand, was auf Herausforderungen für die Familienpolitik hinweist. Die Lebenserwartung in Wien liegt mit 78,6 Jahren für Männer und 83,3 Jahren für Frauen unter dem österreichischen Durchschnitt, was auf gesundheitliche und soziale Unterschiede hinweist.

Wien bleibt Anziehungspunkt für Zuwanderung

Trotz dieser Herausforderungen bleibt Wien ein attraktiver Anziehungspunkt für Zuwanderung, insbesondere aus dem Ausland. Die Stadt verzeichnete auch einen Binnenwanderungssaldo zugunsten von Wien, was auf ihre Rolle als wirtschaftliches und kulturelles Zentrum des Landes hinweist.