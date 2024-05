Schauspielhaus Graz präsentiert Spielplan für die kommende Saison

Am Dienstag, 28. Mai, wurde im Rahmen einer Pressekonferenz der Spielplan für die Theatersaison 2024/2025 im Schauspielhaus Graz vorgestellt. Theaterbegeisterte dürfen sich auf 20 Premieren in den drei Spielstätten Schauspielhaus, Schauraum und Konsole freuen, wie die geschäftsführende Intendantin Andrea Vilter und die Chefdramaturgin Anna-Sophia Güther mitteilten. Geplant sind fünf Uraufführungen und sechs österreichische Erstaufführungen.

Triple-Auftakt Ende September

Am 20. September startet die Saison im Schauspielhaus mit der österreichischen Erstaufführung von „Mein Jahr der Ruhe und Entspannung“ nach einem Roman von Ottessa Moshfegh, adapiert von der Regisseurin Ewelina Marciniak. Einen Tag später wird es im Schauraum kafkaesk: Dort startet man mit „Kafka|Heimkehr“ ein Theaterprojekt, in dem Auszüge aus Briefen, Tagebucheinträgen und literarischen Werken Kafkas als Stück präsentiert werden, wobei das Komische und Groteske im Fokus stehen. Regie führt hier Jan Philipp Gloger. Den Auftakt komplett macht am 22. September die Uraufführung des Auftragswerks „Chronik der laufenden Entgleisungen“ des Österreichers Thomas Köck. Das Stück soll ein Statement gegen den Rechtsruck im Land darstellen, Regie führt Marie Bues.

Klassiker aus zeitgenössischer Perspektive

Regisseurin und Autorin Rebekka David, die in der laufenden Saison beispielsweise bei „Leonce & Lena, nowhere to run“ Regie führte, nimmt sich in der kommenden Saison Figuren wie König Lear oder Moliéres Geizigen vor und beschreibt ausgehend davon aus kritisch-humorvoller Perspektive die Position des Alterns in unserer Gesellschaft. Mit Lessings „Minna von Barnhelm“ steht ein weiterer Klassiker, interpretiert von Regisseurin Ulrike Arnold, die in der aktuellen Saison „Der Zerrissene“ inszeniert hat, am Programm. Zudem gibt es am Ende der Spielzeit eine Inszenierung von Matthias Rippert, der Nestroys Klassiker „Der böse Geist Lumpazivagabundus“ auf die Bühne bringt.

Uraufführung „Echtzeitalter“

Ein weiteres Schmankerl ist die Uraufführung von Tonio Schachingers Coming-of-Age-Roman „Echtzeitalter“, der erst im Vorjahr erschienen ist und mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde. Im Fokus stehen dabei die österreichische Kultur und welche Werte in der Schule vermittelt werden. Am 6. Dezember wird das Stück im Schauspielhaus uraufgeführt. Das Künstler:innenkollektiv F. Wiesel inszeniert den Text gemeinsam mit Regisseur Timon Jansen in einer medienübergreifenden Darstellung, die sowohl Puppen- als auch Computerspiele umfasst.