Großevents & Reiseverkehr werden für Staus zu Fronleichnam sorgen

Wenn ein verlängertes Wochenende ansteht, nutzen viele die Zeit, um zu verreisen. Durch die erhöhte Verkehrsbelastung auf Österreichs Straßen sind Staus vorprogrammiert. Vor allem in der Steiermark kann es an verschiedenen Stellen zu Überlastungen kommen, da auch zwei Großevents am kommenden Wochenende stattfinden.

Größte Staugefahr auf Ausfallsstraßen

Bereits ab Mittwochnachmittag werden sich österreichische Kurzurlauber auf den Weg Richtung obere Adria oder Südtirol machen, auf den Ausfallsstraßen in den Städten muss daher mit dichtem Verkehr gerechnet werden. Die für die Steiermark relevantesten Staupunkte sind hier zusammengefasst:

A2 Südautobahn: Baustellenbereiche Pinkafeld – Lafnitztal-Oberwart

A9 Pyhrnautobahn: Baustellenbereiche Inzersdorf – Klaus sowie Trieben – Treglwang und Mautern – Kammern, Mautstellen Bosruck- und Gleinalmtunnel, Grenzstelle Spielfeld

Verkehrsüberlastung wegen Großveranstaltungen

Die Steiermark wartet am Wochenende mit zwei Großveranstaltungen auf. Vom 29. Mai bis 2. Juni wird im Ausseerland das Narzissenfest gefeiert. Vor allem am Sonntag sollte man mit Verzögerungen auf der Salzkammergut Straße (B145) und der Ennstal Straße (B320) – hier insbesondere vor den Baustellenbereichen bei Steinach und Gröbming – rechnen. Rund 45.000 Gäste werden vom 30. Mai bis 2. Juni beim Erzbergrodeo in Eisenerz erwartet. Mit Staus ist am Sonntag bei der Zufahrt beim Schaubergwerk zu rechnen. Der Club rät, die Anreise so zu planen, dass eine Ankunft vor 10 Uhr gewährleistet ist.