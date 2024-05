Gemeindebau in Wien-Währing zu Ehren von Gabriele Proft benannt

Der Gemeindebau in der Messerschmidtgasse 33-37 in Wien Währing trägt den Namen Gabriele Proft.

Der Gemeindebau in der Messerschmidtgasse 33-37 in Wien Währing trägt den Namen Gabriele Proft.

Gabriele Proft wurde am 20. Februar 1879 in Opava, Tschechien geboren und kam früh nach Wien, wo sie als Kindermädchen und später als Näherin arbeitete. Ihr Engagement in der sozialdemokratischen Frauenbewegung und in der Gewerkschaft führte sie bald in die Politik. Sie war eine der ersten weiblichen Politikerinnen und kämpfte ihr Leben lang für die Gleichstellung der Frauen.

Politische Karriere und Verfolgung

Proft war Mitglied des Wiener Gemeinderats und des Landtags sowie Abgeordnete zum Nationalrat. Sie setzte sich für Frieden und Gleichberechtigung ein, wurde jedoch während des Austrofaschismus und später im Zweiten Weltkrieg verfolgt und interniert.

Ehrung in Wien-Währing

Die Wohnhausanlage, die nun ihren Namen trägt, wurde zwischen 1933 und 1934 erbaut und umfasst 131 Wohnungen. Nach einer umfassenden Sanierung in den Jahren 2006 bis 2008 erstrahlt der Gemeindebau heute in neuem Glanz. Die feierliche Namensgebung wurde von Gemeinderätin Waltraud Karner-Kremser (SPÖ), Bezirksvorsteherin Silvia Nossek (Grünen) und Bezirksrätin Elisabeth Kaiser (SPÖ) durchgeführt.