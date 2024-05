Startschuss im Alliiertenviertel: Erste Fernwärmeleitung wird gebaut

Spatenstich in der Springergasse

Spatenstich in der Springergasse

Veröffentlicht am 28. Mai 2024, 14:03 / ©Wien Energie/Christian Hofer

Anfang Mai präsentierte die Stadt Wien ihren Wiener Wärmeplan. In den Fernwärme-Ausbaugebieten werden einheitliche Gebäudeanschlusskosten eingeführt, um den Wechsel zu erleichtern. Seit dem Sommer letzten Jahres wird im Pioniergebiet aktiv an der Fernwärme gearbeitet. Wien Energie setzt auf eine umfassende und effiziente Fernwärmeversorgung. Stadtrat Peter Hanke (SPÖ) erklärt: „Wir investieren über eine Milliarde Euro in den Ausbau und die Dekarbonisierung der Fernwärme.“ Diese Investition ist Teil eines größeren Plans, die Stadt klimaneutral zu gestalten.

„Zukunftsfittes Wien braucht klimaneutrale Wärmeerzeugung“

In der Leopoldstadt geht es besonders voran. Michael Strebl, Vorsitzender der Wien Energie-Geschäftsführung, betont: „Ein zukunftsfittes Wien braucht klimaneutrale Wärmeerzeugung.“ Der Bau der Fernwärmeleitung in der Springergasse ist der erste Schritt. „Leitung für Leitung nähern wir uns unserem Ziel“, so Gerhard Fida, Geschäftsführer der Wiener Netze.

Fernwärmeleitung bis September 2024 fertiggestellt

Bis September 2024 soll der Bau der Fernwärmeleitung abgeschlossen sein und die ersten Gebäude werden angeschlossen. Der unterirdische Baukörper des Gebietsumformers wird bis September fertiggestellt sein und im Herbst 2025 in Betrieb genommen. So investiert Wien Energie bis 2026 insgesamt 150 Millionen Euro in den strategischen Ausbau der Fernwärme.