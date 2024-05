Zeugen gesucht: 15-Jährige wurde von Mann mit E-Scooter niedergefahren

Das Mädchen war am Gehsteig vor dem Gymnasium der Ursulinen am Fürstenweg in Innsbruck unterwegs. Plötzlich wurde sie von einem Mann auf einem E-Scooter angefahren. Dieser blieb jedoch nicht stehen, sondern ergriff die Flucht. Das verletzte Mädchen erstattete am nächsten Tag Anzeige auf der Polizeiinspektion Axams. Die Verkehrsinspektion Innsbruck bittet nun um Hinweise. Zeugen die den Unfall gesehen haben, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 059133 / 7591-100 melden. Bei dem E-Scooter-Fahrer handelt es sich um einen ca. 175 cm großen Mann mit kurzen, braunen Haaren und schlanker Figur. Zum Unfallszeitpunkt trug er einen grauen „Hoody“. Näheres ist nicht bekannt