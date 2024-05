Feuerwehr-Einsatz der besonderen Art: Schlange sorgte für Wirbel

Veröffentlicht am 28. Mai 2024, 15:05 / ©Feuerwehr Bad Aussee

Schockmoment in Bad Aussee! „Eine ca. 20 cm lange Schlange gesellte sich heute in die nähe eines Hauses in der Kirchengasse“, berichtet die Feuerwehr Bad Aussee auf Facebook. Die gerufenen Feuerwehrkameraden packten den ungebetenen Besucher geschickt und setzten ihn dann unversehrt im Wald wieder aus, weit weg von jeglichem weiteren Trubel.