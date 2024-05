Bier-Desaster in Liezen: Hunderte Kisten landeten im Kreisverkehr

Veröffentlicht am 28. Mai 2024, 15:42 / ©Feuerwehr Liezen-Stadt

In den frühen Morgenstunden erlebte die Stadt Liezen in der Steiermark ein ungewöhnliches Ereignis: „Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Liezen-Stadt wurden gegen 7.30 Uhr zu Aufräumarbeiten nach einem Ladegutverlust alarmiert. Im Kreisverkehr an der Kreuzung der B320 hat ein LKW einen Großteil seiner Ladung verloren“, berichtet die Feuerwehr Liezen-Stadt.

Stundenlanger Einsatz nach Bierkisten-Chaos auf der Fahrbahn

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Liezen-Stadt sowie der Feuerwehr Pyhrn waren stundenlang damit beschäftigt, die Bierkisten und zahlreichen Bierflaschen von der Fahrbahn zu räumen. Unterstützt von der Straßenmeisterei und einem Stapler eines nahegelegenen Industriebetriebs wurden die zerbrochenen Flaschen verladen und entsorgt.

Kreuzung um 10 Uhr wieder freigegeben

Nachdem der Rest der Ladung gesichert war, konnte das beschädigte Fahrzeug von der Unfallstelle abfahren, begleitet von der Polizei. Nach mehreren Stunden harter Arbeit konnte die Kreuzung schließlich um 10 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.