Brandstifter in Niederösterreich gesucht: 460.000 Euro Schaden

Die Person fuhr mehrmals in Richtung Tatort. Hinweise bitte an das Landeskriminalamt Niederösterreich.

Die Person fuhr mehrmals in Richtung Tatort. Hinweise bitte an das Landeskriminalamt Niederösterreich.

Ein bisher unbekannter Täter setzte auf einem teilweise eingezäunten Firmengelände in Eibesbrunn, Gemeinde Großebersdorf, 13 Elektrofahrzeuge mittels einer brandbeschleunigenden Flüssigkeit in Brand. Dank umfangreicher kriminalpolizeilicher Ermittlungsmaßnahmen durch Bedienstete des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Brand, konnten mehrere Videodateien gesichert werden. Der Fahrradfahrer trat in der tatkritischen Zeit, zwischen 22.17 Uhr und 23.56 Uhr, mehrmals im Nahbereich des Tatortes in Erscheinung.

©LPD NÖ ©LPD NÖ ©LPD NÖ ©LPD NÖ ©LPD NÖ

Auffälliger Gegenstand könnte ein Kanister sein

Der Radfahrer fuhr zunächst mit einem unbekannten Gegenstand, ähnlich einem Kanister oder einer Tasche, auf dem Gepäckträger in Richtung Tatörtlichkeit. Kurze Zeit später fuhr er auf derselben Straße in die entgegengesetzte Richtung, ohne den unbekannten Gegenstand bei sich zu haben. Nur wenige Minuten später fuhr der Fahrradlenker wieder in Richtung Tatort. Erst 1,5 Stunden später, etwa sechs Minuten nach Ausbruch des Brandes, ist der Mann wieder mit seinem Fahrrad auf dem Beweisvideo zu sehen, wie er mit hoher Geschwindigkeit von der Tatörtlichkeit in Richtung der Ortschaft davonfährt. Der durch die Brandstiftung entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 460.000 Euro. Zweckdienliche Hinweise werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich, unter der Telefonnummer 059133-303333, erbeten.

©LPD NÖ |

©LPD NÖ |

©LPD NÖ |