Nach „Fifteen Seconds“-Absage: Neues Event aus dem Boden gestampft

Veröffentlicht am 28. Mai 2024

„Nach der Absage des Fifteen Seconds Festivals war für uns klar, dass wir etwas tun müssen“, so die Organisatorinnen und Speakerinnen Christina Schirmbrand und Ina Lins von Ketchum. Die beiden haben in kürzester Zeit ein völlig neues Festivalformat auf die Beine gestellt – und das ohne Budget. Ihr Ziel: Raum für Kreativität und Ideenreichtum bieten.

„Blank Canvas“ geht am 7. Juni das erste Mal über die Bühne

Am 7. Juni 2024 versammeln sich im Grazer Parkhouse Speaker und neugierige Köpfe für einen Tag voller Inspiration. Das Konzept der „Blank Canvas“ eröffnet den Experten eine Leinwand der Möglichkeiten, auf der sie ihre Ideen frei entfalten können. Von Podiumsdiskussionen über Podcastaufnahmen bis hin zu Networking – das Event ist ein Schauplatz für Zukunftsthemen und das Beste daran: Der Eintritt ist für alle kostenlos.

„Wir sind vom lebenslangen Lernen überzeugt“

„Krisen in Chancen zu verwandeln, können wir nicht nur in der Kommunikation. Wir sind vom lebenslangen Lernen überzeugt und dass wir mit dem kollektiven Wissen aus der Community etwas Neues schaffen können. Mit dem Format ‚Blank Canvas – the Unconference‘ bekommen alle Speaker die Bühne, die ihre Visionen verdienen. Und auch die Community hat die Möglichkeit, über den Tellerrand zu blicken und sich inspirieren zu lassen, egal ob Vordenker, Unternehmer oder Student“, erklären die Organisatorinnen Christina Schirmbrand und Ina Lins.

©Theresa Pointner v.l.n.r. Ina Lins, Head of Creative & Collaboration und Christina Schirmbrand, Head of Digital & Innovation bei Ketchum

Wer ist mit am Start?

Top Speaker aus verschiedenen Bereichen bringen ihre Expertise ein und gestalten die Blank Canvas mit ihren Ideen. Darunter Namen wie Barbara Haas (Kleine Zeitung), Joachim Baldauf (Sparts), oder Oana Leonte (brand evolution lab).

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.05.2024 um 16:12 Uhr aktualisiert