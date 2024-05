Sexualkunde mit Enkelin: Pensionist legt schockierendes Geständnis ab

Veröffentlicht am 28. Mai 2024, 16:09 / ©Montage: Bettina Nikolic/Pexels

Was das Mädchen bis jetzt bereits alles miterleben musste, ist äußerst traumatisch. In jungen Jahren wurde sie von ihrer Mutter verlassen, die sich für den Karriere-Weg statt die Familie entschied. Die drei Kinder kamen also zu ihrem Großvater, einem trockenen. 70-jährigen Alkoholiker.

An Mädchen „abreagiert“

Und die Zeit beim Opa verlief alles andere als rosig. Seit ihrem 12. Lebensjahr soll sich ihr Großvater an ihr „abreagiert“ haben. Wer weiß, wie oft sich diese schrecklichen Taten wiederholte, ehe alles ans Licht kam. Im Verhandlungsspiegel des Landesgerichts wird jedenfalls von einem „längeren Zeitraum“ und „mehrfachen Angriffen“ geredet.

Alles für den „Biologie-Unterricht“

Dem Pensionisten werden schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen sowie Missbrauch des Autoritätsverhältnisses und Blutschande zur Last gelegt. Doch die Erklärungen des 70-Jährigen vor Gericht schockieren: Erstens sei dies kein Missbrauch, sondern viel eher „Übertretungen“ gewesen. Zweitens seien alle Taten unter anderem Teil der Aufklärung des Biologie-Unterrichts im Home-Schooling gewesen. Er soll dem Mädchen gezeigt haben, „wie es geht“.

Urteil ist abzuwarten

Nun gesteht der Großvater somit den Missbrauch, Gewalt bestreitet er aber. Für das junge Mädchen hatte dies jedenfalls schwerwiegende traumatische Folgen – mehrmals hatte sie sogar versucht, sich das Leben zu nehmen. Wie das Gericht nun entscheidet, bleibt abzuwarten, ein Urteil steht noch aus. Laut einem Bericht der „Krone“, könnten möglicherweise noch weitere Zeugen berufen werden. Es gilt die Unschuldsvermutung.

