Stau am verlängerten Wochenende: Hier kann es zu Wartezeit kommen

Laut den ÖAMTC-Verkehrsexperten kann es durch die Rückreisewelle zum Ende der Pfingstferien nach Bayern und Baden-Württemberg zu übermäßigem Verkehr kommen. Vor allem am Samstag, den 1. Juni 2024, könnten sich Staus bemerkbar machen. Zahlreiche Nord-Süd-Verbindungen sowie Grenzstellen werden überlastet sein. Bereits ab Mittwochnachmittag werden sich österreichische Kurzurlauber auf den Weg Richtung obere Adria oder Südtirol machen, auf den Ausfallsstraßen in den Städten muss daher mit dichtem Verkehr gerechnet werden. Einige Großveranstaltungen in Salzburg und der Steiermark werden am Wochenende für Verzögerungen im Nahbereich sorgen.

Die wichtigsten Staupunkte findest du hier: A1, West Autobahn: Baustellen Knoten Steinhäusl und Mondsee – Thalgau, Großraum Salzburg, Grenzstelle Walserberg

A2, Süd Autobahn: Baustellenbereiche Pinkafeld – Lafnitztal-Oberwart, Villach – Villach-Faaker See und Velden-Ost – Velden-West

A8, Innkreis Autobahn: Grenzstelle Suben, Baustelle Ried und Ort im Innkreis

A9, Pyhrn Autobahn: Baustellenbereiche Inzersdorf – Klaus sowie Trieben – Treglwang und Mautern – Kammern, Mautstellen Bosruck- und Gleinalmtunnel, Grenzstelle Spielfeld

A10, Tauern Autobahn: Großraum Salzburg, Baustellenbereich Golling und Werfen, Mautstelle St. Michael, Tunnelbereiche Tauern- und Katschbergtunnel, Baustelle Knoten Spittal-Millstätter See

A11, Karawanken Autobahn: vor dem Karawankentunnel

A12, Inntal Autobahn: Grenze Kufstein/Kiefersfelden, Gegenverkehrsbereich Wörgl, Großraum Innsbruck, Baustelle Völs-Kranebitten und Zirl Ost

A13, Brenner Autobahn: Großraum Innsbruck, Mautstelle Schönberg, Baustelle Luegbrücke

B179, Fernpass Straße: zwischen Füssen in Bayern und Nassereith

Veranstaltungen in Salzburg: Gaisbergrennen und Glocknerkönig

Von Donnerstag, 30. Mai bis Samstag, 1. Juni werden im Raum Salzburg wegen des Gaisbergrennens Straßenzüge gesperrt, informiert der ÖAMTC-Club. Am Donnerstag sind im Rahmen der Fahrzeugpräsentation Verbindungen in der Salzburger Innenstadt betroffen. Freitag und Samstag kommt es zu zwischenzeitlichen Sperren der Gaisberglandesstraße (L108). Auf der Gaisbergspitze gibt es keine Parkplatzmöglichkeit während der Sperrzeiten. Am Sonntag, 2. Juni 2024, findet auf der Großglockner Hochalpenstraße von der Kassenstelle Ferleiten bis zur Fuscher Lacke (bergwärts) der jährliche Glocknerkönig statt. Wegen des Radrennens ist der Alpenpass zwischen Salzburg und Kärnten von 7 bis 10.30 Uhr gesperrt. Talwärts ist die Straße bereits ab 6.30 Uhr nicht befahrbar.

Veranstaltungen in der Steiermark : Narzissenfest und Erzbergrodeo

Auch die Steiermark wartet am Wochenende mit zwei Großveranstaltungen auf. Vom 29. Mai bis 2. Juni wird im Ausseerland das Narzissenfest gefeiert. Vor Allem am Sonntag sollte man mit Verzögerungen auf der Salzkammergut Straße (B145) und der Ennstal Straße (B320) – hier insbesondere vor den Baustellenbereichen bei Steinach und Gröbming – rechnen. Der ÖAMTC rät allen, die das Narzissenfest nicht besuchen wollen, Ausflüge in die Region auf ein anderes Wochenende zu verlegen. Rund 45.000 Gäste werden vom 30. Mai bis 2. Juni beim Erzbergrodeo in Eisenerz erwartet. Mit Staus ist am Sonntag bei der Zufahrt beim Schaubergwerk zu rechnen. Der Club rät, die Anreise so zu planen, dass eine Ankunft vor 10:00 Uhr gewährleistet ist.