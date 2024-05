Brandalarm im Krankenhaus: Mitarbeiter verhinderten Schlimmeres

Bruck an der Mur

/ ©Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bruck an der Mur

Veröffentlicht am 28. Mai 2024, 16:45 / ©Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bruck an der Mur

Am heutigen Dienstagmorgen um 7.30 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bruck an der Mur zu einem Brandeinsatz im LKH Hochsteiermark – Standort Bruck an der Mur alarmiert. Das Einsatzstichwort lautete „B-06 BMA“.

Fettbrand löste Alarm aus

Ursache des Einsatzes war ein Fettbrand in der Betriebsküche des Krankenhauses, der zu einer starken Rauchentwicklung führte und mehrere Brandmelder auslöste. Dank des schnellen und vorbildlichen Handelns der anwesenden Mitarbeiter konnte der Brand jedoch bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit einer Löschdecke erstickt werden.

©Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bruck an der Mur

Sieben Florianis im Einsatz

Die Feuerwehr übernahm nach ihrem Eintreffen die Nachkontrolle und führte Belüftungsmaßnahmen durch, um sicherzustellen, dass keine Gefahr mehr bestand. Dieser Einsatz verdeutlichte einmal mehr die Wichtigkeit eines sicheren Umgangs mit Feuerlöschern und anderen Brandschutzeinrichtungen, um größere Schäden zu verhindern. Im Einsatz standen sieben Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bruck an der Mur.