Sylt-Skandal auch in Kärnten: Jetzt ermittelt der Staatsschutz

Seit dem Wochenende sorgte das Thema in Deutschland ununterbrochen für Schlagzeilen: Das Skandal-Video von Sylt. Darauf zu sehen: Mehrere Feiernde, die zu Gigi D’Agostinos Hit „L’Amour Toujours“ die bekannte Neonazi-Parole „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“ grölen.

Sylt 2.0

Genau das hat sich nun in einem Klagenfurter und im V-Club wiederholt. 5 Minuten berichtete. Lautstark singen Partygäste die Parole „Ausländer raus„. Die zweite Parole „Deutschland den Deutschen“ ist auf einem zweiten Video zu hören, das aus Klagenfurt stammen soll. Während das Video aus dem Villacher Nachtlokal dieses Wochenende aufgenommen worden sein dürfte, ist jenes aus Klagenfurt schon älter. Die beiden Aufnahmen sind in der Story der Instagram-Seite „klagenfurt_elite“ zu sehen.

V-Club: „Bei uns sind alle willkommen“

V-Club meldete sich bereits in einer ersten Reaktion zu Wort: „Wir distanzieren uns von den Geschehnissen in dem Video, welches gerade im Netz kursiert. So etwas hat in unserem Club keinen Platz. Bei uns sind alle willkommen“, heißt es. Im Klagenfurter Nachtclub herrsche seit dem Vorfall ein Verbot, das Lied von Gigi D’Agostino zu spielen.

Staatsschutz ermittelt

Den Feiernden, die lautstark die rassistischen Parolen gegrölt haben, drohen nun ernste Konsequenzen. Das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung hat die Ermittlungen aufgenommen. Erst seit wenigen Stunden seien die Videos der Landespolizeidirektion Kärnten bekannt. Die Ermittler stehen demnach noch am Anfang.

ÖVP: „Das ist kein witziger Party-Gag!

Seitens der Politik gab es auch bereits erste Stellungnahmen. ÖVP-Clubobmann Markus Malle dazu: „Es beunruhigt mich zutiefst, dass es offenbar auch ausländerfeindliche Gesänge zum bekannten DJ-Lied aus Kärntner Discos auf Videos gibt. Das ist kein witziger Party-Gag, sondern lupenreiner Rassismus – und so etwas darf es bei uns nicht geben. Kärnten ist ein offenes Land, und das soll es auch bleiben. Wer sich integrieren und seinen Beitrag zu unserer Gesellschaft leisten will, soll in unserem Land akzeptiert werden. Deshalb appelliere ich an den Hausverstand jedes einzelnen, solche Dummheiten zu unterlassen. Was die aufgezeichneten Videos betrifft, verlasse ich mich auf Polizei und Justiz, dass sie die notwendigen Schritte setzen.“

Weidinger: Hetze kann keinen Platz in Kärnten haben

Nationalratsabgeordneter Peter Weidinger (ÖVP): „Es ist erschütternd, dass solche Hassgesänge auch in meinem Heimatbundesland stattfinden. Nicht nur als Nationalrat, sondern auch als Bürger verurteile ich diesen Rassismus. Ich bin überzeugt, dass unsere Polizei die Ermittlungen konsequent vorantreiben wird. Wir als Gesellschaft und vorallem alle Parteien sind aufgerufen in Worten und Taten abzurüsten damit der Nährboden für rechtsextremen Kräfte und Gruppierungen entzogen wird. Wir sollten uns alle auf die verbindenden Werte unserer Gesellschaft besinnen. Nur so kann destruktiven Kräften begegnet werden, indem wir alle näher zusammen rücken. Wir sind gefordert, geschlossen gegen solche menschenverachtenden Äußerungen vorzugehen und den Zusammenhalt zu stärken, damit Hass und Hetze keinen Platz in Kärnten und ganz Österreich haben. Dazu will auch ich meinen Beitrag leisten und werde mit Schülerinnen und Schülern über dieses Thema sprechen, um ein entsprechendes Bewusstsein für die Problematik zu schaffen.“

Häufig gestellte Fragen Was ist auf Sylt passiert? Sylt ist eine Insel von Schleswig-Holstein, ganz im Norden von Deutschland. Die Insel ist auch bei Urlaubern beliebt. Nun zum Skandal: Im Kampener Club „Pony“ sangen Feiernde vergangenes Wochenende die Neonazi-Parole „Ausländer raus“. Dies führte zu vielen Schlagzeilen und letztlich auch Ermittlungen. Welches Lied wurde auf Sylt gesungen? Zu der Melodie des Hits von Gigi Agostino „L’amour toujours“ wurde „Deutschland den Deutschen. Ausländer raus“ gesungen. Woher kommt der Spruch aus dem Sylt-Video? Der Spruch „Deutschland den Deutschen. Ausländer raus“ hat seinen Ursprung in rechtsextremen und nationalistischen Bewegungen in Deutschland. Der Slogan wurde erstmals in den 1970er Jahren von der NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) und anderen rechtsextremen Gruppen verwendet und hat sich seitdem als Ausdruck fremdenfeindlicher und nationalistischer Ideologien etabliert. Historisch gesehen spiegeln solche Parolen eine Reaktion auf Migrationsbewegungen und die damit verbundenen gesellschaftlichen Veränderungen wider.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.05.2024 um 17:30 Uhr aktualisiert