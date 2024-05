Gina Mattiello erhält das renommierte Ernst Binder-Stipendium

Veröffentlicht am 28. Mai 2024, 18:04 / ©Markus Himberger

Die Entscheidung der Jury, bestehend aus Prof.in Andrea Vilter, Prof.in Dr.in Elgrid Messner, Mag.art Daniel Doujenis und Dr. Peter Grabensberger, fiel auf die Schauspielerin, Stimmperformerin, Kuratorin und Autorin, Gina Mattiello, die für ihre besondere sprachliche Hingabe bekannt ist.

Feierliche Übergabe im Volkskundemuseum

Die feierliche Zeremonie fand am 26. Mai 2024 im Heimatsaal des Volkskundemuseums im Rahmen des Dramatiker|innenfestivals 2024 statt. Kulturstadtrat Günter Riegler (ÖVP) betonte die Bedeutung des Stipendiums für die zeitgenössische Theaterproduktion in Graz und lobte Mattiellos außergewöhnliches Engagement für die Darstellende Kunst sowie ihre Verbindung zu Ernst Binder.

Eine Tradition der Anerkennung

Das Ernst Binder-Stipendium, dotiert mit 5.000 Euro, wird seit 2017 jährlich an Persönlichkeiten aus dem Bereich der Darstellenden Kunst vergeben, die eine Verbindung zu Graz haben. Es dient der Erinnerung an den Künstler Ernst Binder und ermutigt dazu, seinen künstlerischen Weg fortzusetzen. In den vergangenen Jahren wurden Persönlichkeiten wie Mercy Dorcas Otieno, Ninja Reichert, Vibeke Andersen, Rudi Widerhofer, Klaudia Reichenbacher, Martin Brachvogel sowie Werner Halbedl und Lukas Walcher mit dem Stipendium ausgezeichnet.