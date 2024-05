Diese Veranstaltungen sind Österreichs Flirt-Hochburgen

Ob Kirchtage, Street Food Festivals oder Kultur- und Sportevents: Sieben von zehn Singles sind auf heimischen Festivals und Veranstaltungen anzutreffen. Bei den unter 30-Jähringen sind es sogar 85 Prozent. Am beliebtesten sind lokale Feuerwehrfeste, kostenlose Events wie das Donauinselfest sowie Street Food Events. Jeder fünfte Single-Mann besucht Sport-Turniere und Musik-Festivals, Single-Frauen trifft man eher auf Kunst- und Kulturfestivals. Dass es sich dabei auch hervorragend flirten lässt, bestätigen vor allem die unter 30-jährigen Singles.

Lockere Atmosphäre schafft ideale Umgebung

Der heimische Festivalkalender bietet insbesondere in der warmen Jahreshälfte ein umfassendes Programm. Laut einer Umfrage im Auftrag von ElitePartner.at tummeln sich sieben von zehn (69 Prozent) Singles auf Events. Besonders aktiv sind dabei die unter 30-Jährigen, bei denen 85 Prozent Veranstaltungen besuchen. Das größte Potenzial zu flirten, sehen vor allem jüngere Festivalbesucher:innen: Von den 18 und 29-jährigen Singles trifft dies auf 65 Prozent zu, gefolgt von den 30- bis 39-Jährigen (57 Prozent) und der Altersgruppe der 40- bis 49-Jährigen (49 Prozent). Mehr als die Hälfte der Männer (57 Prozent) verortet Flirtpotenzial auf Events, bei den Frauen sind es vier von zehn (45 Prozent). ElitePartner-Psychologin Lisa Fischbach sagt dazu: „Die lockere Atmosphäre auf Events und Festivals schafft eine ideale Umgebung für Singles, sich unbeschwert zu begegnen und dabei gleich das gemeinsame Erlebnis in die Kennenlernphase einzubauen.“

Feuerwehrfeste und Kirchtage besonders beliebt

Auf Platz Eins der beliebtesten Happenings stehen Feuerwehrfeste und Kirchtage, auf denen mehr als ein Drittel der Singles (36 Prozent) anzutreffen ist. Ein Fünftel (21 Prozent) geht auf kostenfreie Festivals (z.B. Donauinselfest oder Popfest Wien); vor allem Singles unter 30 Jahren (31 Prozent), gefolgt von den Altersgruppen 30 bis 39 (25 Prozent) und 40 bis 49 (22 Prozent). Ebenso ein Fünftel (20 Prozent) besucht Street Food Festivals, allen voran unter-30-Jährige (31 Prozent) und 40- bis 49-Jährige (24 Prozent). Ebenso stehen Musik-Festivals (z.B. Nova Rock, Electric Love, Frequency, Lido Sounds) bei unter-30-Jährigen am höchsten im Kurs (30 Prozent vs. gesamt 16 Prozent); Männer sind zudem mit 19 Prozent etwas stärker vertreten als Frauen (12 Prozent). Auch Feste am Wiener Rathausplatz, wie das Film Festival oder der Steiermark-Frühling, locken 15 Prozent der Singles an. Sportliche Großveranstaltungen (z.B. Tennis- oder Beachvolleyball-Turniere) stehen in der Altersgruppe unter 30 Jahren (24 Prozent vs. gesamt 12 Prozent) und bei Männern hoch im Kurs (19 Prozent vs. Frauen 5 Prozent).

Regionale Highlights Am unternehmungslustigsten sind die oberösterreichischen Singles: Hier tummeln sich mehr als dreiviertel der Befragten regelmäßig auf den verschiedensten Festen und Feierlichkeiten. Knapp jede:n Zweite:n trifft man auf lokalen Events wie Feuerwehrfesten oder Kirchtagen. Jede:r vierte Oberösterreicher:in hat zudem ein Faible für Musik-Festivals, wie etwa das Nova Rock oder Lido Sounds. Die niederösterreichischen Singles genießen ebenso besonders häufig die Stimmung auf lokalen Festen – 55 Prozent geben an, dorthin zu gehen. Jede:n vierten Niederösterreicher:in zieht es außerdem regelmäßig nach Wien, um entweder beim Donauinselfest oder dem Popfest Wien Party zu machen. Auch in Kärnten, Salzburg und der Steiermark trifft man Singles am häufigsten auf lokalen Veranstaltungen und Kirchtagen (je rund 4 von 10). Die Salzburger:innen sind außerdem Foodies und Kulturliebhaber:innen: Jede:r Vierte genießt die Kulinarik auf Street Food Festivals und 15 Prozent erfreuen sich an klassischen Festivals wie den Salzburger Festspielen. Die Steirer:innen zieht es häufig auf die großen Musik-Festivals wie Nova Rock oder Frequency. Die Wiener Singles sind passionierte Festival-Geher:innen: Egal ob Feste am Rathausplatz (37 Prozent), Pop-Musik Festivals wie das Donauinselfest (26 Prozent) oder klassische Kunst- und Kulturfestivals (18 Prozent). Tiroler Singles besuchen überdurchschnittlich oft klassiche Festivals (12 Prozent) und kostenlose Events (24 Prozent).