Wissenschaftsfieber: 1.100 Besucher bei der „Langen Nacht der Forschung“

Die Montanuniversität Leoben, in Kooperation mit dem Materials Center Leoben (MCL), dem Polymer Competence Center und dem Metallurgischen Kompetenzzentrum (K1-MET), bot an insgesamt 29 Stationen Einblicke in verschiedene wissenschaftliche Disziplinen. Die Veranstaltung fand sowohl auf dem Campus in Leoben als auch im Zentrum am Berg in Eisenerz statt.

Mitmachen und Entdecken

An den verschiedenen Stationen konnten die Besucher Führungen, Demonstrationen, Ausstellungen und Hands-on-Aktivitäten erleben. Professoren und Studierende brachten komplexe Themen auf verständliche und unterhaltsame Weise näher. Besonders die HTL Leoben und das Lehr-Lern-Labor Leoben begeisterten mit ihren Mitmach- und Experimentierstationen rund 200 junge Besucher. Am Standort Leoben beteiligten sich neben der Montanuniversität und Joanneum Research Materials auch die Industrieunternehmen AT&S, Voestalpine und Knapp an der Langen Nacht der Forschung.