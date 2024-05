„Ausländer raus“-Video: Das sagt der Villacher Club-Besitzer dazu

Ähnlich wie auf Sylt, einer Insel im Norden Deutschlands, sorgen Videos aktuell auch in Kärnten für einen Rassismus-Skandal. Auf den Aufnahmen zu sehen sind, Feiernde, die „Ausländer raus“ zur Melodie von Gigi D’Agostinos Hit „L’Amour Toujours“ grölen. Der Staatsschutz nahm die Ermittlungen auf.

War es ein Fake?

Eines der Videos, die aktuell im Netz kursieren, zeigt die Innenräume des V-Clubs. Wer schon öfter in der Villacher Disco war, wird die Einrichtung und Co. gleich erkannt haben. Doch spielten sich diese Szenen wirklich so im V-Club ab? Club-Besitzer Rüdiger Kopeinig zweifelt jedenfalls daran. Laut ihm sei es zweifelhaft, dass die Musik und das Gegröle tatsächlich zu den Aufnahmen gehören. „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir überhaupt dieses Lied gespielt haben. Gigi D’Agostino ist nicht in unserem Repertoire“, so Kopeinig im Gespräch mit 5 Minuten.

Rechtliche Verfolgung

„Dieses Video könnte genauso gut ein Fake sein. Heutzutage ist es ziemlich leicht, Musik einfach zu überspielen.“ Dieser Sache möchte der Villacher auf den Grund gehen: „Ich habe bereits meinen Anwalt eingeschaltet. Es wird eine klare rechtliche Verfolgung meinerseits gegen den Verbreiter des Videos geben.“ Der Club-Besitzer stellt abschließend klar: „Wir im V-Club lehnen Rassismus ab.“

Häufig gestellte Fragen Was ist auf Sylt passiert? Sylt ist eine Insel von Schleswig-Holstein, ganz im Norden von Deutschland. Die Insel ist auch bei Urlaubern beliebt. Nun zum Skandal: Im Kampener Club „Pony“ sangen Feiernde vergangenes Wochenende die Neonazi-Parole „Ausländer raus“. Dies führte zu vielen Schlagzeilen und letztlich auch Ermittlungen. Welches Lied wurde auf Sylt gesungen? Zu der Melodie des Hits von Gigi Agostino „L’amour toujours“ wurde „Deutschland den Deutschen. Ausländer raus“ gesungen. Woher kommt der Spruch aus dem Sylt-Video? Der Spruch „Deutschland den Deutschen. Ausländer raus“ hat seinen Ursprung in rechtsextremen und nationalistischen Bewegungen in Deutschland. Der Slogan wurde erstmals in den 1970er Jahren von der NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) und anderen rechtsextremen Gruppen verwendet und hat sich seitdem als Ausdruck fremdenfeindlicher und nationalistischer Ideologien etabliert. Historisch gesehen spiegeln solche Parolen eine Reaktion auf Migrationsbewegungen und die damit verbundenen gesellschaftlichen Veränderungen wider.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.05.2024 um 19:01 Uhr aktualisiert