Diskussion geht weiter: Wo kommt das neue Nationalstadion hin?

Sportminister Werner Kogler zeigte sich erfreut über die neuen Entwicklungen und die steigende Geschwindigkeit in dieser Diskussion. Kogler betonte die Bedeutung von Vorschlägen aus „standortwilligen“ Bundesländern. Besonders die Stadt Wien und Stadtrat Hacker haben seit Herbst großes Interesse gezeigt und prüfen das Ernst-Happel-Stadion auf mehrere Kriterien.

Verkehrsanbindung als entscheidender Faktor

Ziel sei es, ein modernes Stadion mit flexiblen Tribünen zu schaffen, das nicht nur Sportereignisse, sondern auch Konzerte beherbergen könnte, was zusätzliche Einnahmen generieren würde. Auch das Burgenland und die Steiermark haben Ideen eingebracht. Das „Projekt Pandorf“ im Burgenland zeichnet sich durch seine Nähe zu Wien und die gute Anbindung an die Eisenbahnstrecke aus. Ein weiterer Vorschlag kommt aus Koglers Heimatbundesland Steiermark, für ein Stadion im Süden von Graz. Die Verkehrsanbindung wird eine wichtige Rolle spielen, betonte Kogler, denn ein paar Shuttlebusse seien nicht ausreichend.

Reaktionen der Abgeordneten

Christoph Zarits (ÖVP) lobte die Initiative der Bundesländer und fragte nach einer Präsentation der Ergebnisse. Christian Oxonitsch (SPÖ) wollte wissen, wie der Begriff „Nationalstadion“ definiert wird und ob es die einzige Spielstätte der Nationalmannschaft sein soll. Petra Steger (FPÖ) kritisierte den mangelnden Fortschritt während Koglers Amtszeit. Kogler betonte, dass der ÖFB bei der Standortentscheidung eine Rolle spielen muss. Es sei nicht sinnvoll, dass in einem Nationalstadion jedes Fußballspiel ausgetragen wird und in anderen österreichischen Stadien keines der Nationalmannschaft mehr stattfinden soll.

Rückblick auf Koglers Amtszeit

Zu Beginn der Sitzung zog Kogler eine Bilanz seiner Amtszeit. Oppositionsvertretersahen darin eine „Abschiedsrede“. Christoph Zarits (ÖVP) hob hervor, dass in dieser Legislaturperiode viel erreicht wurde, wie die Spendenabsetzbarkeit für Vereine, Initiativen zur Frauenförderung im Sport und den Energiekostenausgleich für Sportstätten. Lukas Hammer (Grüne) fragte, in welchen Bereichen es am besten gelungen sei, den Sport für gesellschaftspolitische Fragen zu öffnen. Petra Steger (FPÖ) kritisierte, dass keine Reformen umgesetzt wurden. Kogler konterte, dass es zahlreiche neue Initiativen gab, wie den „Frauenligenfonds“ und das „Gender Traineeprogramm“. Viele Projekte im Sportbereich seien komplex und reichen bis in die Zeit von Sinowatz zurück. Als Dauerbrenner-Themen nannte er die tägliche Bewegungseinheit für Kinder und Jugendliche, die Bundessportförderung, ein Berufssportgesetz und den Sportstättenplan.

Weitere Initiativen und Gesetzesvorschläge

Kogler erklärte, dass das Bundesportfördergesetz bewusst nicht geändert wurde, da die Verbände und Vereine dies nicht wünschten. Er plädierte für ein Denken in Zeitabständen von zwei „Olympia-Perioden“ (acht Jahre). Großen Reformbedarf sieht er jedoch bei der Besetzung der Gremien. Das geplante Berufssportgesetz, insbesondere die Regelungen zu Arbeits- und Ruhezeiten, liegt beim Arbeits- und Wirtschaftsministerium. Kogler plant zudem, die sozialrechtliche Absicherung von Spitzensportlerum Anschlussarbeitsplätze in der Justizwache zu erweitern.

Flächendeckende Bewegungseinheit für Kinder und Jugendliche

Der flächendeckende Ausbau einer täglichen Bewegungseinheit für Kinder und Jugendliche hängt von der Finanzierung ab. Eine Bund-Länder-Vereinbarung wird derzeit erarbeitet. Kogler lobte das Burgenland und Vorarlberg, die bereits über die Pilotphase hinaus sind. Petra Steger (FPÖ) kritisierte die geplante Umsetzungsdauer bis 2034/35 als zu lang. Kogler betonte, dass Österreich während der Pandemie eines der ersten Länder war, das Sporteinrichtungen für Kinder und Jugendliche wieder öffnete. Die Einführung der täglichen Bewegungseinheit sei eine realistische Vorschau, die jedoch schneller umgesetzt werden könne, wenn möglich.

Diskussion über den Einsatz von Fördergeldern

Yannick Shetty (NEOS) fragte nach den Kriterien für den „Good-Governance-Fördertopf“. Kogler erklärte, dass diese von Expertfestgelegt wurden. Bisher sei noch kein Geld aus diesem Topf ausbezahlt worden, da derzeit die Anträge bewertet werden. Petra Steger (FPÖ) und Martin Graf (FPÖ) fragten, warum der ÖTB keine Förderung erhält. Kogler erläuterte, dass eine „bundesweite Bedeutung“ für Förderungen notwendig sei. „Mamanet Austria“ habe bereits vor seiner Amtszeit Förderungen erhalten und erreiche mit seinen Angeboten Zielgruppen, die sonst nicht angesprochen würden.

Blick auf Olympia

Christoph Zarits (ÖVP) erkundigte sich nach der Teilnahme von Russland und Belarus an den Olympischen Spielen in Paris. Kogler erklärte, dass wahrscheinlich nur wenige russische Athleten teilnehmen werden und Russland eine eigene, alternative Sportveranstaltung plant. Christian Oxonitsch (SPÖ) thematisierte die Vorkommnisse im Österreichischen Olympischen Comité (ÖOC). Kogler betonte, dass Funktionäre „für den Sport da sein“ sollen. Es gehe um Besoldungsfragen und die genaue Verwendung der vom Bund bereitgestellten Gelder.