Neues Service: Postbote kommt künftig direkt in dein Vorzimmer

Stellt der Postbote bei dir auch bald das Paket in das Vorzimmer?

Veröffentlicht am 28. Mai 2024, 20:41 / ©Österreichische Post AG

Mit dem Pilotprojekt ist es jetzt Schluss. Die Vorzimmer-Zustellung wird nun zum Regelservice. Die ersten Tests führte die Österreichische Post 2021 durch. „Bei der Vorzimmer-Zustellung von Post und Nuki handelt es sich um eine absolute Marktneuheit, die in Europa bis heute noch nie über die Pilotphase hinausgekommen ist. Wir wagen diese Innovation und bieten die Vorzimmer-Zustellung nun erstmals als Regelservice an. Die Österreichische Post kann nun Pakete sicher und zuverlässig in die eigenen vier Wände ihrer Empfänger zustellen“, erklärt Peter Umundum, Vorstandsdirektor für Paket & Logistik, Österreichische Post AG.

200 ausgewählte Nutzer

Damit man die Vorzimmer-Zustellung benutzen kann, benötigt man ein elektronisches Türschloss des Post-Technologiepartners Nuki. Im ersten Schritt schaltet die Post ab Juli 200 Nutzer aus den eingegangenen Anmeldungen frei. Wer noch kein Nuki Smart Lock besitzt, bekommt dieses ein Jahr lang kostenlos zur Verfügung gestellt. Achtung: Dieses Angebot gilt nur für die 200 ausgewählten Anwerber. In den kommenden Monaten werden kontinuierlich weitere Nutzer für die Vorzimmer-Zustellung freigeschaltet.

Pakete werden direkt ins Vorzimmer gebracht

Danach funktioniert alles ganz einfach: Die Nutzer berechtigen die Österreichische Post nun via Nuki App als Zustellpartnerin für die Öffnung der Haus- oder Wohnungstür. Die Tür wird dann von den Zustellern mit ihrem mobilen Gerät geöffnet und eine eigene Fußmatte im Vorzimmer markiert den Platz, an dem das Paket abgestellt werden soll. Die Zusteller verlassen daraufhin wieder das Haus oder die Wohnung und versperren die Tür. Die Hardware für das elektronische Schloss kostet 289 Euro. Die Nutzer müssen mindestens 18 Jahre alt sein und eine Zustelladresse in Österreich haben. Die Empfangsoption der Vorzimmer-Zustellung ist immer kostenlos.

Abholservice im Vorzimmer

Im Zuge der Vorzimmer-Zustellung bietet die Post auch die Erweiterung ihres Abholservices um einen Wunsch-Platz im eigenen Vorzimmer an. Nutzer können ihre Pakete mit Retourenlabels oder Paketmarken versehen und die Post mit der Abholung beauftragen.