Fußball: Hartberg verliert auch zweites Spiel gegen die Wiener Austria

Nach einem 2:1-Heimerfolg im Hinspiel triumphierten die „Veilchen“ auch im Rückspiel am Dienstag gegen TSV Egger Glas Hartberg mit 1:0. James Holland erzielte in der 39. Minute das entscheidende Tor für die Mannschaft von Interimstrainer Christian Wegleitner. Nach einer Gelb-Roten Karte für Moritz Wels wegen übermäßiger Härte musste die Austria die Schlussphase der Partie in Unterzahl überstehen. Dank des Play-off-Siegs steigen die Wiener in der kommenden Saison in die zweite Runde der Qualifikation zur UEFA Conference League ein.