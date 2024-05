„Verbrecher“: Ex-Ski Star und Lehrerin bei OMV Versammlung abgeführt

Veröffentlicht am 28. Mai 2024, 21:35 / ©Letzte Generation/ Twitter

Ex-Ski-Profi Julian Schütter (26) und Volksschullehrerin Bianca Müller (29) kritisierten scharf die Umweltpolitik der OMV und prangerten an, dass an den Händen der Aktionärund des Vorstandes Blut klebe, da sie die Klimakatastrophe gewissenlos weiter eskalierten. Beim Versuch, mit einem „Recht auf Überleben“-Banner vor das Podium der Vorstandsmitglieder zu gelangen, wurden Schütter und Müller von Sicherheitskräften gestoppt und aus der Halle gebracht.

„Beihilfe zum Mord“

Julian Schütter erklärte: „Die Vorstände fossiler Konzerne wie der OMV sind die Verbrecher, die wissentlich unsere Zivilisation in den Untergang stürzen und mehrere Milliarden Menschen töten. Auf sie werden wir zurückblicken wie auf Tyrannen und Sklavenhändler.“ An die Aktionärgerichtet, fügte er hinzu: „Und ihr leistet ihnen Beihilfe zum Mord und lasst euch noch Rekordsummen dafür auszahlen. An dieser Dividende klebt das Blut eurer Enkelkinder. Habt ihr denn kein Gewissen?“

„Ihr gehört ins Gefängnis“

Bianca Müller, Volksschullehrerin, äußerte sich ebenfalls eindringlich: „Als Volksschullehrerin gebe ich mein Bestes, eure Kinder auf ihr Leben vorzubereiten. Doch währenddessen muss ich zusehen, wie ihr sie in den Schulbus setzt, der mit 98 %-iger Wahrscheinlichkeit verunglückt. Und beim Versuch, diesen Missstand sichtbar zu machen, werde ich kriminalisiert. Dabei seid ihr es, die ins Gefängnis gehört.“

Kundgebung vor dem Messegelände

Während der Störung im Saal versammelten sich vor dem Messegelände Menschen zu einer Kundgebung der Initiative „OMV und Co. Vergesellschaften“. Schütter und Müller appellierten an den Vorstand und die Aktionär:innen: „Wenn ihr noch einen Funken Anstand habt, dann steht ihr jetzt auf, geht raus und hört euch die Lösungen für demokratische Energieversorgung an!“