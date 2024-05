Wasserqualität: Österreich holt EU-weit den zweiten Platz

Von den insgesamt 260 untersuchten Badestellen im Land wurden 252, das entspricht 96,9 Prozent, als „ausgezeichnet“ eingestuft. Sieben weitere Stellen erhielten die Bewertung „gut“, und eine Stelle wurde als „ausreichend“ klassifiziert. „Im Sommer geht jede und jeder von uns gerne schwimmen, sei es im Freibad oder in den zahlreichen Naturbadegewässern. Dank der ausgezeichneten Qualität unserer Badegewässer können wir uns dabei sicher fühlen,“ erklärte Wasserminister Norbert Totschnig anlässlich der Veröffentlichung des Berichts. Totschnig betonte zudem die Bedeutung dieses Rankings für Österreich als Tourismusland: „Diese Auszeichnung ist wichtig, um rechtzeitig vor der Bade- und Urlaubssaison auf die hervorragende Badewasserqualität in Österreich hinzuweisen.“ Er hob auch die Erfolge der umfangreichen Sanierungs- und Reinhaltungsmaßnahmen der letzten Jahrzehnte hervor, die sich nun in den ausgezeichneten Ergebnissen widerspiegeln. „Ein unbeschwerter und sicherer Badeurlaub steht somit nichts im Wege,“ fügte Totschnig hinzu.

Verteilung der Badestellen in Österreich

Die 260 im Jahr 2023 untersuchten Badestellen verteilen sich auf die einzelnen Bundesländer wie folgt:

Burgenland: 20

Kärnten: 32

Niederösterreich: 28

Oberösterreich: 43

Salzburg: 37

Steiermark: 32

Tirol: 35

Vorarlberg: 16

Wien: 17

Die Anzahl und Verteilung der Badestellen entsprechen dabei den Werten aus dem Jahr 2022. Besonders hervorzuheben sind der Bodensee in Vorarlberg mit zehn untersuchten Stellen, die Neue Donau in Wien mit neun sowie die Alte Donau in Wien, der Neusiedlersee im Burgenland und der Attersee in Oberösterreich mit jeweils sieben Stellen.

EU-weites Ranking

Österreich belegt im EU-weiten Vergleich den zweiten Platz, gemessen am Anteil der als „ausgezeichnet“ klassifizierten Badestellen. Mit 96,9 Prozent liegt Österreich knapp hinter Zypern, das 97,6 Prozent erreicht, und nahezu gleichauf mit Kroatien, das 96,7 Prozent erzielt. Griechenland folgt mit 95,8 Prozent. Europaweit wurden etwa 22.000 Badestellen untersucht, von denen 85,1 Prozent als „ausgezeichnet“ bewertet wurden. Die Länder mit den meisten untersuchten Badestellen sind Italien (5.533), Frankreich (3.361), Deutschland (2.291) und Spanien (2.275).