Nach Skandal-Videos: Hier bekommen „Ausländer“ sogar Rabatte

Videos in der Story der Instagram-Seite „klagenfurt_elite“ sorgen aktuell für Aufregung. Gleich, wie im Rassismus-Skandal von Sylt, wird der Text von „L’Amour Tourjours“ von Gigi D’Agostino umgedichtet zu: „Deutschland den Deutschen. Ausländer raus.“ Der Besitzer des V-Clubs in Villach bestreitet die Echtheit des Videos, denn in der Disco würde das Lied des italienischen DJs gar nicht in der Playlist stehen. Seitens der Behörden wurden die Ermittlungen aufgenommen.

Minus 50 Prozent für „Ausländer“

Der „Fr!tz Club“ in Klagenfurt reagierte nun auf den ganzen Trubel mit einer Aktion, extra nur für Personen mit einer ausländischen Staatsbürgerschaft. Wer seinen Pass vorzeigt, bekommt beim Techno-Event am Samstag, dem 1. Juni, den Eintritt auf der Abendkasse um den halben Preis.

„Gegen Rassismus aufstehen“

„Solche Aussagen sind grob daneben und sollten auch gleich unterbunden werden. Ich empfinde das wirklich als eine erschreckende Entwicklung, dass rassistische Lieder so schnell die Runde machen. Wir möchten als Club laut sein und gegen Rassismus aufstehen, daher dachten wir, dass die Aktion ein nettes kleines Zeichen für alle Betroffenen sein könnte“, so Samuel Herault, Betreiber des „Fr!tz Clubs“, gegenüber 5 Minuten.

Wird „L’Amour Toujours“ gespielt?

So weit, so gut. Aber wird das Team des „Fr!tz Clubs“ am Samstag auch das Lied „L’Amour Toujours“ spielen? „Am Samstag läuft Techno, also könnte gut sein, dass wir das Lied unter anderem auch als Joke spielen.“ Und was ist, wenn Personen absichtlich provozieren? Herault sieht das ziemlich streng: „Bei uns gilt da wirklich Nulltoleranz. Wir würden bei so etwas sogar eine Anzeige in Erwägung ziehen.“