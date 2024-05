Sonnig und warm: So wird das Steiermark Wetter

Veröffentlicht am 28. Mai 2024, 22:15 / ©5 Minuten

Am Mittwoch beginnt der Tag im Süden und Osten der Steiermark stark bewölkt, da Restwolken noch den Himmel bedecken. Im übrigen Land ist der Himmel wolkenlos, jedoch liegen über den Tälern und Becken der Obersteiermark Nebelfelder, die einige Stunden brauchen, um sich aufzulösen.

Es wird sonniger

Sobald sich der Nebel verzogen hat, ziehen von Westen her wieder dichte Schichtwolken auf. Am Nachmittag zeigt sich das Wetter im Vorland sehr sonnig, während in den übrigen Regionen meist starke Bewölkung dominiert. Schauer sind jedoch eher die Ausnahme.Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 20 und 24 Grad.