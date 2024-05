Das war das Bubbles at the Lake Festival in Velden

Von Freitag bis Sonntag verwandelte sich das Zentrum von Velden in eine pulsierende Festivalmeile, die mit Top-Gastronomie, Kunsthandwerk, fantastischen Artisten, Livemusik und einem einzigartigen Kinderprogramm Besucher aus nah und fern anzog. Besonderes Highlight war die große Tombola, bei der Preise im Gesamtwert von über 15.000 Euro verlost wurden. Der Festival Market bot den Besuchern eine vielfältige Auswahl an Streetfood und Kunsthandwerk, während die Erlebnis Sektmeile in den Veldener Handelsbetrieben eine erstklassige Verkostungsmeile österreichischer Schaumweine präsentierte. Die Parade mit Tänzern, Artisten und einem DJ-Truck sorgte für ausgelassene Stimmung und machte das Late Night Shopping zu einem besonderen Erlebnis. Musikalisch wurden die Besucher von der „The Voice of Germany“-Finalistin Emely Myles und dem musikalischen Highlight „PECORARO“.

©Velden Tourismus/Wolfgang Handler ©Velden Tourismus/Wolfgang Handler