Unfall auf der Drautal Straße: 72-Jährige verletzt

Spittal an der Drau

Am Dienstag, dem 28. Mai, gegen 17.30 Uhr lenkte eine 72-jährige Irin ihr Auto auf der Drautal Straße B100 im Freilandgebiet von Rasdorf, Gemeinde Greifenburg, in Richtung Spittal/Drau. Ein 23-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal prallte auf das vor ihm langsam fahrende oder aus unbekannter Ursache stehende Fahrzeug der Frau. Durch den Aufprall geriet der 23-Jährige in den Straßengraben.

Frontalcrash auf der Gegenfahrbahn

Der Pkw der Frau wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und prallte frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug, gelenkt von einem 59-jährigen Mann aus dem Bezirk Spittal. Auch dessen Pkw wurde in den Straßengraben geschleudert.

Erheblicher Schaden und Verletzte

An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden bzw. Totalschaden. Die 72-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht, die beiden anderen Lenker blieben unverletzt.

Straßensperrung und Einsatzkräfte

Die Drautal Straße B100 war von 17.42 Uhr bis 19.35 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Greifenburg, die Straßenmeisterei Greifenburg, der Rettungsdienst Greifenburg sowie die Polizei Steinfeld und Greifenburg. Ein Alkotest bei allen Fahrern verlief negativ.