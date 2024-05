Feuerwehr-Großeinsatz: Werkstätte und Haus wurden Opfer der Flammen

Drei befreundete Burschen im Alter zwischen 12 und 17 Jahren haben gestern Nachmittag, gegen 17.10 Uhr, in einer Werkstätte in Stockenboi (Bezirk Villach-Land) Benzin und Öl zusammengeschüttet. Dieses brauchten sie für ihre Motocross-Maschinen, die sich ebenfalls in der Werkstatt befanden. Aus bisher noch nicht bekannter Ursache entzündete sich das Gemisch aber plötzlich und es entstand ein Vollbrand, der auch auf das in der Nähe befindliche Wohnhaus übergriff.

©AFK Unteres Drautal | Die Feuerwehren versuchten, den Brand zu löschen. ©AFK Unteres Drautal | Die Rauchwolken waren deutlich zu sehen. ©AFK Unteres Drautal | Viele Florianis waren vor Ort. ©AFK Unteres Drautal | Sowohl ein Wohnhaus… ©AFK Unteres Drautal | …als auch eine Werkstätte brannten in Stockenboi.

Brandursache wird jetzt vom Landeskriminalamt ermittelt

Einer der Jugendlichen versuchte, das Feuer mit einem sehr kleinen Feuerlöscher zu löschen, wie die Polizei berichtet. Sowohl das Wohnhaus als auch die Werkstatt wurden zur Gänze zerstört. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die genaue Brandursachenermittlung übernehmen nun Spezialisten des Landeskriminalamtes.