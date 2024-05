Schwerer Unfall auf der B54: Feuerwehr befreit eingeklemmten Fahrer

Gegen halb neun am Dienstagabend fuhr ein 37-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Weiz auf der LB54 von Pischelsdorf kommend in Richtung Gleisdorf. In einer Rechtskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache von der Straße ab und fuhr auf die beginnende Leitschiene auf. In weiterer Folge kollidierte das Fahrzeug mit mehreren Bäumen und kam, verkeilt zwischen Bäumen und Leitschiene, zum Stillstand.

Rettung mit Bergeschere

Der Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mittels hydraulischer Bergeschere aus dem Fahrzeug befreit werden. Der 37-Jährige wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt des Rettungshubschraubers Christophorus 12 mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Uniklinikum Graz geflogen. Ein Alkomattest war aufgrund der Verletzungen nicht möglich.

Eineinhalb Stunden Sperre

Die B54 war für rund eineinhalb Stunden total gesperrt. Eine örtliche Umleitung für wurde eingerichtet. Die Freiwilligen Feuerwehren Gleisdorf und Prebuch waren mit sieben Fahrzeugen und 39 Kräften im Einsatz.