Baustellen-Unglück: 18-Jähriger verstirbt nach schwerem Sturz

Veröffentlicht am 29. Mai 2024, 07:20 / ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / Markus Hechenberge

Zwei Elektriker führten am 28. Mai 2024 Kabel-Vorbereitungs-Arbeiten im dritten Stock einer Großbaustelle durch. Gegen halb zehn geriet einer der beiden, ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Perg, mit dem Fuß einer Stehleiter in ein Abflussrohr und stürzte daraufhin in die Tiefe. Sein Kollege, ein 44-jähriger Pole, konnte nur noch die Leiter ergreifen und wurde von dieser mitgerissen.

Kollege konnte sich knapp retten

Um nicht selbst nach unten zu stürzen, musste er die Leiter loslassen und konnte sich gerade noch an der Betonbrüstung festhalten. Er wurde von zwei weiteren Arbeitern wieder nach oben gezogen. Der 18-Jährige wurde vom Notarzt reanimiert und ins Kepler Uniklinikum eingeliefert. Dort verstarb er wenig später an seinen schweren Verletzungen.