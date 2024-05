Seit Jahren vermisst: Michaela Grabner jetzt auch Thema in TV-Serie

Mittlerweile ist es schon mehr als 18 Jahre her, seit Michaela Grabner aus Klagenfurt das letzte Mal gesehen wurde. Im Februar 2006 wurde sie als vermisst gemeldet, seitdem fehlt jede Spur von ihr. Die Ermittler suchten zwar sogar international – unter anderem in Paraguay – nach ihr, der Erfolg blieb aber bis zum heutigen Tag aus.

Kinder finden E-Card der Vermissten

Vor etwas mehr als zwei Monaten dann ein schockierender Fund in Klagenfurt in der Glan. Zwei Kinder haben beim Spielen eine Tasche aus dem Gewässer gezogen, in dieser wurde eine E-Card gefunden. Diese war von der Vermissten, wie damals Siegfried Katholnig vom Landeskriminalamt Kärnten gegenüber 5 Minuten erklärte.

E-Card war alt und verwittert

Plötzlich hatte man wieder Hoffnung, das Rätsel um das Verschwinden der damals 22-jährigen Kärntnerin aufzuklären. Auch Einsatztaucher der Feuerwehr waren ausgerückt. „Gefunden haben wir nur Kosmetika und dergleichen“, so Katholnig. Die E-Card war sehr alt und verwittert und dürfte dementsprechend wohl ebenfalls von damals stammen. Wie der Ermittler gegenüber 5 Minuten bestätigt, handelt es sich bei der E-Card jedenfalls um eine „Einser-Ausgabe“. Weitere Hinweise oder Anhaltspunkte hat es damals nicht gegeben.

TV-Serie widmet sich dem Fall nun

Ob die Vermisste noch lebt oder getötet wurde, ist unklar. Befürchtet wird jedenfalls, dass sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist, Beweise in diese Richtung gibt es aber bis heute nicht. Nun widmet sich jedenfalls die TV-Serie „Fahndung Österreich“ dem Vermisstenfall in Klagenfurt. Am kommenden Mittwoch, den 5. Juni, präsentiert das Landeskriminalamt dort die neuesten Erkenntnisse zu dem Fall, wie es in einer Programmvorschau bei „Servus TV“ heißt.