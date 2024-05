Gemeinsam stark: Drachenbootfahren für den guten Zweck

Es gilt als Highlight im Rahmen der Grazer Riverdays: Auf 350 Metern Rennstrecke wetteifern Jung und Alt bei der Seifenfabrik im Drachenbootfahren. Das Event am 22. Juni besteht aus einem Business-Cup und einem Hochschul-Cup. Auch für die Jüngeren ist etwas dabei: Am 4. Juli findet der Schulcup statt. Im Vorhinein gibt es für die Klassen schon die Möglichkeit, an den Aktionstagen für Schulen am 2. und 3. Juli zu üben.

Erlös geht an „Mein Körper gehört mir“

Mit dem Erlös aus Startgeldern und Sponsoren werden die Lions die Aktion „Mein Körper gehört mir“, ein erfolgreiches Projekt zur Gewaltprävention für Kinder, fördern. „Wir wollen mit der Drachenbootregatta zusammen für den guten Zweck paddeln. Mit jeder Anmeldung können wir mehr Geld für Gewaltprävention spenden“, sagt Organisator Klaus Hasenhütl.

