E-Bike-Tour: Deutsche Urlauber von Bergrettung in Lech gerettet

Veröffentlicht am 29. Mai 2024, 08:29 / ©Montage: Canva Pro

Zwei Ehepaare aus Deutschland im Alter zwischen 61 und 66 Jahren unternahmen am 28. Mai 2024 eine E-Bike-Tour von Lech (Vorarlberg) in Richtung Spullersee. Die Straße ist jedoch noch nicht für den öffentlichen Verkehr freigegeben.

Sie folgten der Outdoor-App-Route weiter

Beim dortigen See angekommen, folgten sie der Route einer Outdoor-App in Richtung Stierlochsattel. Dabei mussten sie ihre Räder bereits mehrfach über Schneefelder schieben. Beim Stierlochjoch angekommen, versuchten sie erneut ein steiles Schneefeld zu queren, um anschließend in Richtung Zug bzw. Lech zu abzufahren.

Sie setzten den Notruf ab

Aufgrund der bereits eingetretenen Dunkelheit und des Ermüdungszustandes der Personen, setzten sie gegen 23.20 Uhr einen Notruf ab. Eine Gruppe der Bergrettung Lech konnte von Zug aus zu den Personen aufsteigen und die Urlauber bergen. Sie konnten gegen 2 Uhr erschöpft, aber unverletzt zurück ins Tal gebracht werden.