Nach Krebstod von Mädchen (14): Bekommt Arzt jetzt Berufsverbot?

Es sind schwere Vorwürfe, denen sich aktuell ein Kärntner Arzt stellen muss. Gegen ihn wird gleich zweifach wegen grob fahrlässiger Tötung ermittelt. Einerseits nach dem schrecklichen Krebstod eines 14-jährigen Mädchens, andererseits wegen des Todes eines 61-jährigen Klagenfurter Tätowierers.

Mädchen qualvoll gestorben

Die Eltern des Mädchens haben sie vor ihrem qualvollen Krebstod zu ebenjenem alternativ-Mediziner gebracht. Dort soll ihr Krebs ausgependelt worden und für nicht lebensgefährlich befunden worden sein. Der Arzt selbst wehrt sich gegen die Vorwürfe und meint, er habe den Eltern gesagt, sie sollen ins Krankenhaus gehen. Dort hin gingen sie aber erst, als es schon zu spät war. Die Eltern selbst wurden bereits verurteilt – nicht rechtskräftig zu zwölf Monaten bedingter Haft.

Auch Klagenfurter Mediziner nach Behandlung verstorben

In diesem Zuge wurde auch der Todesfall rund um den 61-jährigen Erwin S. aus Klagenfurt wieder hervorgeholt. Dieser verstarb am 24. Mai des Vorjahres an einem Herzinfarkt, der die Folge einer misslungenen medizinischen Behandlung gewesen sein dürfte. Von besagtem Arzt soll er damals eine Infusion bekommen haben, die in weiterer Folge zum Herzinfarkt geführt hat. Dieser wiederum hat zu einem Schlaganfall mit Hirnschaden geführt, woran er letztlich starb.

Ärztekammer könnte Zulassung vorübergehend aufheben

Wie die „Kleine Zeitung“ nun berichtet, könnte der Arzt in vielerlei Hinsicht sogar ein Berufsverbot bekommen. So habe etwa die Österreichische Ärztekammer die Möglichkeit, seine Zulassung zumindest vorübergehend aufzuheben. Weiters könnte man die „Vertrauenswürdigkeit“ des Arztes prüfen. Fehlt diese würde die Ärztekammer Auskunft darüber geben, dass der Arzt eben nicht berufstätig sei.

Land Kärnten könnte Berufsausübung untersagen

Doch auch dem Land Kärnten sind in solchen Fällen nicht gänzlich die Hände gebunden. So kann der Landeshauptmann die Berufsausübung untersagen, „sofern es das öffentliche Wohl erfordert und Gefahr in Verzug ist“, heißt es im Ärztegesetz laut Paragraf 62. Das Land selbst habe bereits um ein Gutachten angesucht. Nach diesem soll dann auch eine Entscheidung getroffen werden. Für den Alternativ-Mediziner gilt die Unschuldsvermutung.