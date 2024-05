Am 7. Juni: HBLA Pitzelstätten veranstaltet wieder Ab-Hof-Verkauf

Am 7. Juni werden an der HBLA Pitzelstätten wieder Lebensmittel verkauft.

In regelmäßigen Abständen finden an der HBLA Pitzelstätten in Klagenfurt-Wölfnitz Direktvermarktungstage statt. Dabei werden von den Schülern unter Anleitung von Fachpersonal und speziell ausgebildeten Lehrern produzierte Lebensmittel im schuleigenen Ab-Hof-Laden angeboten. Sämtliche Produkte sind dabei vollkommen frei von Farb- und Konservierungsstoffen, stammen aus artgerechter Tierhaltung und unterliegen keinen langen Transportwegen. Am 7. Juni ist es wieder von 13 bis 15 Uhr so weit, der Verkauf findet im Ab-Hof-Laden an der Glantalstraße statt.