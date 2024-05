SpÃ¼rhunde auf Giftpflanzen-Jagd: So retten Hunde unsere Felder

Ver├Âffentlicht am 29. Mai 2024, 09:26 / ┬ęBOKU Medienstelle/ Peter Zeschtiz

Im Projekt „Giftpflanzen-Sp├╝rnasen“ testen die Wissenschaftler der BOKU die F├Ąhigkeiten von speziell trainierten Hunden, um heimische und invasive Giftpflanzen auf Kr├Ąuter- und Gew├╝rzfeldern zu entdecken. Diese Pflanzen enthalten Pyrrolizidinalkaloide (PAs), gef├Ąhrliche Stoffe, die bereits in geringen Mengen gesundheitssch├Ądlich sind. ÔÇ×Das Gift akkumuliert in der Leber und f├╝hrt zu Lebersch├Ąden. Deshalb hat die EU 2022 strenge Grenzwerte f├╝r eine Reihe von Produkten festgelegtÔÇť, erkl├Ąrt die Projektleiterin Silvia Winter.

Invasive Giftpflanzen bedrohen ├ľsterreichs Ernten

In ├ľsterreich bedrohen nicht nur heimische Pflanzen wie das Gemeine Greiskraut (Senecio vulgaris), sondern auch invasive Arten wie das Fr├╝hlings-Greiskraut (S. vernalis) oder das Schmalbl├Ąttrige Greiskraut (S. inaequidens) aus Osteuropa und S├╝dafrika die Landwirtschaft. Diese Pflanzen sind schwer zu erkennen und k├Ânnen ganze Ernten unbrauchbar machen.

Die Nase vorn: Hunde auf der Jagd nach Giftpflanzen

Die erfahrenen Suchhunde des Vereins Naturschutzhunde werden im ersten Schritt des Projekts auf die spezifischen Giftpflanzen trainiert. Dabei kommen frische und getrocknete Pflanzen in verschiedenen Entwicklungsstadien zum Einsatz. ÔÇ×Parallel dazu analysieren wir die fl├╝chtigen organischen Verbindungen dieser Proben, um zu verstehen, wie der Gehalt und die Zusammensetzung an ├Ątherischen ├ľlen den Sucherfolg beeinflussenÔÇť, so Winter.

Feldtest f├╝r Sp├╝rhunde: Sind sie schneller als menschliche Experten?

Im zweiten Projektjahr geht es dann aufs Feld: Die Hunde werden in Realsuchen auf Kr├Ąuter- und Gew├╝rzanbaufl├Ąchen getestet. Ziel ist es, herauszufinden, ob die Hunde schneller und pr├Ąziser sind als menschliche Experten. Dabei sollen auch Umweltfaktoren untersucht werden, die den Sucherfolg beeinflussen.

Hightech und Sp├╝rnasen: Ein unschlagbares Team

Der innovative Einsatz von Sp├╝rhunden k├Ânnte die Landwirtschaft revolutionieren. ÔÇ×Unser Projekt zeigt, wie tierische F├Ąhigkeiten mit modernster Technologie kombiniert werden k├Ânnen, um die Nahrungsmittelsicherheit in der Landwirtschaft zu gew├Ąhrleisten. Dies wird hoffentlich den Arbeitsaufwand und den Einsatz von Unkrautregulierungsma├čnahmen reduzierenÔÇť, sagt Winter optimistisch. Hunde sind in der Lage, selbst junge, noch nicht bl├╝hende Pflanzen zu erkennen ÔÇô ein Vorteil, der menschlichen Augen oft verborgen bleibt.