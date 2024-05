15 Mitarbeiter betroffen: PV-Anlagen-Unternehmen insolvent

Die Mayberg GmbH war im Verkauf und der Montage von PV-Anlagen tätig. Bis zum Herbst 2023 waren solche Anlagen knapp auf dem Markt erhältlich, wodurch das Unternehmen, laut Angaben vom AKV, gezwungen war, vorhandene PV-Anlagen aufzukaufen und zu lagern, was zu einer Bindung beträchtlichen Kapitals führte. Mit dem Rückgang des Materialengpasses im Herbst 2023 drängten jedoch mehrere Mitbewerber auf den Markt, was zu einem harten Preiskampf führte und die avisierten Preismargen nicht mehr aufrechterhalten werden konnten, so der AKV in einer Aussendung.

In Zusammenarbeit mit externen Unternehmen

Um neue Einkommensquellen zu erschließen, soll das Unternehmen, in Zusammenarbeit mit einem externen Unternehmen Luftwärmepumpen anzubieten geplant haben. Trotz Investitionen konnte jedoch keine einzige Wärmepumpe verkauft und montiert werden, so der AKV. Zusätzlich soll das Unternehmen in die Montage und den Austausch von Beleuchtungskörpern in Industrieanlagen investiert haben.

Eröffnung des Insolvenzantrags

Um in den genannten Geschäftszweigen erfolgreich zu sein, mietete die Mayberg GmbH eine Halle in Gmunden an und errichtete darin ein Bürogebäude als Superädifikat mit einem Investitionsvolumen von rund 300.000 Euro, berichtet der AKV. Aufgrund ausbleibender Umsätze und getätigter Investitionen trat Zahlungsunfähigkeit ein, was zur Stellung des Insolvenzeröffnungsantrags führte. Infolge der Insolvenz sind, laut dem AKV, 15 Mitarbeiter betroffen.

Vermögenslage und Ausblick

Im Insolvenzantrag geht die Mayberg GmbH von Passiva in Höhe von rund 620.000 Euro bei 56 Gläubigern aus. Eine Fortführung der unternehmerischen Tätigkeit ist nicht geplant, und das Unternehmen hat bereits der Unternehmensschließung zugestimmt, so der AKV.