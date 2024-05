Gigi D’Agostino an Spitze der Charts – und im Winter in Klagenfurt

Das hat sich Star-DJ Gigi D’Agostino sicher anders vorgestellt. Er steht zwar mit seinem Hit „L’amour Toujours“ gleich an Nummer 1 und 2 der ITunes-Charts, das allerdings aus einem eher bedenklichen Grund. In den vergangenen Tagen wurde das Lied nämlich von Feiernden auf Sylt und in Kärnten kurzerhand umgedichtet – Nazi-Parolen und rassistische Aussagen waren die Folge.

©Screenshot „ITunes-Charts“ „L’amour Toujours“ ist in den ITunes-Charts gleich auf Platz 1 und 2.

„Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“

„Deutschland den Deutschen, Ausländer raus.“ Diese Worte waren sowohl auf Sylt als auch in einem Kärntner Club in Villach deutlich zu hören, als die Partyhymne „L’amour Toujours“ von D’Agostino ertönte. Das ist freilich keine Neuinterpretation, wie ein Video aus einem Klagenfurter Club, das derzeit wieder in sozialen Medien kursiert, zeigt. Dieses Video soll bereits mehrere Monate alt sein.

Im Dezember ist Star-DJ in Klagenfurt zu Gast

Am 14. Dezember dieses Jahres ist der Star-DJ dann sogar in der Klagenfurter Messehalle zu Gast, Preise für die Tickets auf online-Plattformen haben bereits Anfang März für Aufsehen gesorgt. Am Oktoberfest in München wird der Party-Hit nicht gespielt. Unklar ist noch, ob auch in Klagenfurt das Lied von der Playlist gestrichen wird. Der Veranstalter „Semtainment“ hat gegenüber 5 Minuten keine Auskunft dazu gegeben.