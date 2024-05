Klimakleber legen Wiener Verkehr lahm: Proteste an gleich mehreren Orten

„Das Schweigen des deutschen Bundeskanzlers gefährdet heute schon Menschenleben. Diese Untätigkeit hat einen hohen Preis, den im schlimmsten Fall der Hungerstreikende Wolfgang Metzler-Kick, der bereits seit über 84 Tagen nichts gegessen hat, mit seinem Leben zahlen muss. Die Ignoranz von Olaf Scholz ist nicht auszuhalten“, erklärt die Sprecherin der Letzten Generation Österreich, Anna Freund (23).

Vom Matzleinsdorfer Platz bis zur Laxenburger Straße

Auf Anordnung der Polizei lösten die Protestierenden ihren Versammlungsort auf, um an anderen Stellen erneut auf die Straße zu gehen. So verteilten sich die Demonstranten in zwei Gruppen und machten zuerst am Matzleinsdorfer Platz sowie auf der Laxenburger Straße beim Hauptbahnhof und später an verschiedenen Verkehrsknotenpunkten lautstark auf ihre Anliegen aufmerksam.

©Letzte Generation Österreich Aktivisten am Matzleinsdorfer Platz ©Letzte Generation Österreich Aktivisten auf der Laxenburger Straße

„Heute protestieren wir aus Solidarität“

„Die Menschen in Deutschland treten in den Hungerstreik, weil sie von Kanzler Olaf Scholz fordern, ehrlich anzusprechen, dass durch die drohende Klimakatastrophe nichts weniger als die menschliche Zivilisation gefährdet ist. Damit fordern sie, nur das auszusprechen, was in der Wissenschaft längst Konsens ist. mit ihnen auch auf den Straßen Wiens“, erklärt der Bautechniker Maximilian Kuril (23).

Kritische Lage bei Hungerstreikenden in Deutschland

So sieht die Lage der Hungerstreikenden in Deutschland aus: Richard Cluse ist bereits seit mehr als einem Monat im Hungerstreik, während Wolfgang Metzler-Kick seit 84 Tagen kein Essen zu sich genommen hat und sich in einem extrem kritischen Zustand befindet. Sein Blutzuckerspiegel fällt immer wieder unter 40 mg/dl, was eine absolute Lebensgefahr darstellt. Trotz seiner Forderungen lehnt er es ab, Nahrung zu sich zu nehmen, weshalb das medizinische Unterstützungsteam keine weitere Verantwortung übernehmen kann.

©Letzte Generation Österreich ©Letzte Generation Österreich ©Letzte Generation Österreich

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.05.2024 um 10:29 Uhr aktualisiert