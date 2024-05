Wiener sind gefragt: Namenssuche für die neue Sunken City startet

Die Bauarbeiten an der Neuen Donau auf der Donauinsel laufen auf Hochtouren. Nach 40 Jahren intensiver Nutzung bekommt das 20.000 m² große Areal ein komplettes Makeover. Die neugestaltete Sunken City wird zu einem vielseitig nutzbaren Erholungsraum, der das ganze Jahr über zugänglich sein soll. Seit Herbst 2023 wird in drei Bauetappen fleißig umgebaut, begrünt und entsiegelt.

©WGM/Christian Fürthner ©WGM/Christian Fürthner

Neue Namen zur Auswahl

Doch die Sunken City braucht nicht nur ein bauliches Update – sie braucht auch einen neuen Namen! Die Stadt Wien bietet den Bürgern die Möglichkeit, vom 29. Mai bis zum 13. Juni abzustimmen.

Zur Wahl stehen folgende Vorschläge: Leuchtturm Mole

Leuchtturm Bucht

Lighthouse Bay

Pier 22

„Wir wollen die Wienerinnen und Wiener aktiv einbeziehen“

„Wir wollen die Wienerinnen und Wiener aktiv einbeziehen und schon Vorfreude auf das neugestaltete Freizeitparadies machen. Unser Ziel ist ein urbanes Erholungsgebiet, an dem zum Nulltarif entspannt werden kann“, so Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ). Sie betont, dass viele konsumfreie Zonen, kostenlose und komfortable Wasserzugänge sowie Sportmöglichkeiten im Fokus stehen. „Baden, schlendern, Sport treiben, Natur erleben – mitten in der Stadt und all dies mit hervorragenden Öffi-Anschluss“, fügt Sima hinzu.

©Stadt Wien „Unser Ziel ist ein urbanes Erholungsgebiet, an dem zum Nulltarif entspannt werden kann“, so Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ)

Von der Reichsbrücke bis zum Badesteg

Das neue Freizeitparadies erstreckt sich von der Reichsbrücke bis zum ersten Badesteg, inklusive des ehemaligen Inselcafés. Das Areal wird so gestaltet, dass es sowohl zum Sport treiben und Erholen als auch zum Arbeiten und Vernetzen einlädt. Eine Kultur- und Badelandschaft wird ebenfalls Teil des neuen Konzeptes sein. Besonders wichtig ist eine naturnahe Gestaltung und ein verbesserter, barrierefreier Zugang zum Wasser. Die Gastronomie wird zwar vorhanden, aber reduziert sein: Drei feste Lokale und temporäre Food-Trucks sorgen für das leibliche Wohl.

Ganzjährig nutzbar

Anders als bisher, wo die Lokale nur in der Sommersaison geöffnet waren, soll das neue Areal ganzjährig genutzt werden können. Auch die Fußgänger-Pontonbrücke über die Neue Donau wird künftig ganzjährig zugänglich sein – es sei denn, es droht Hochwasser oder Eisbildung.

Was bisher geschah

Bereits im September 2021 startete die Stadt einen europaweiten Wettbewerb zur Neugestaltung der Sunken City. Das Siegerprojekt des Architektenbüros „Mostlikely“ wurde im Frühjahr 2022 gekürt. Seitdem wird der Masterplan schrittweise umgesetzt. Der erste Bauabschnitt wird diesen Sommer abgeschlossen sein, sodass die Wiener die neuen Freizeitmöglichkeiten schon bald genießen können. Im Herbst 2024 startet dann die nächste Bauphase, gefolgt von der finalen Phase im Herbst 2025.